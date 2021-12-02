Жители села на Житомирщине устроили акцию протеста и перекрыли дорогу. ФОТО

2 декабря 150 жителей села Старая Чертория устроили акцию протеста и перекрыли дорогу в центре села.
Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу, не пропуская транзитный транспорт, передает "Суспільне
".
Таким образом, люди протестуют против увольнения руководителя местного государственного опытного хозяйства "Нова Перемога" Александра Якимца, у которого закончился контракт пребывания в должности.
На его место Национальная академия аграрных наук хочет назначить другого человека.
Фото: Суспільне