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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 2 » 11:25:15

Жители села на Житомирщине устроили акцию протеста и перекрыли дорогу. ФОТО

Сегодня, 11:25:47 552 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жители села на Житомирщине устроили акцию протеста и перекрыли дорогу. ФОТО

 2 декабря 150 жителей села Старая Чертория устроили акцию протеста и перекрыли дорогу в центре села.

Протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу, не пропуская транзитный транспорт, передает "Суспільне".



Таким образом, люди протестуют против увольнения руководителя местного государственного опытного хозяйства "Нова Перемога" Александра Якимца, у которого закончился контракт пребывания в должности.

На его место Национальная академия аграрных наук хочет назначить другого человека.



 

Фото: Суспільне
Тэги: протест, Житомирщина
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 12:23:22, Сегодня [Материал]

Царек не хочет уходить с насиженного места, вот и организовал массовку.
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