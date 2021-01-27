В Житомире на перекрестке столкнулись Hyundai и Geely: фото с места ДТП

В Житомире на перекрестке улиц Витрука и Шевченко столкнулись два автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 26 января, передает пресс-служба полиции.
"Предварительно, на перекрестке столкнулись автомобиль Hyundai под управлением 41-летнего житомирянина, который начал маневр поворота, и Geely, за рулем которого находился 54-летний местный житель и двигался позади в попутном направлении", - отметили в полиции.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.
"Водителю Hyundai была оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия"
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Фото: ГУНП