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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 27 » 10:36:00

В Житомире на перекрестке столкнулись Hyundai и Geely: фото с места ДТП

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В Житомире на перекрестке столкнулись Hyundai и Geely: фото с места ДТП

 В Житомире на перекрестке улиц Витрука и Шевченко столкнулись два автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 26 января, передает пресс-служба полиции.
 

"Предварительно, на перекрестке столкнулись автомобиль Hyundai под управлением 41-летнего житомирянина, который начал маневр поворота, и Geely, за рулем которого находился 54-летний местный житель и двигался позади в попутном направлении", - отметили в полиции.




В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

"Водителю Hyundai была оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия", - добавили правоохранители. 

Фото: ГУНП
Тэги: Житомир, дтп
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