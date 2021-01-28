Из Житомирской области в Северную Америку незаконно переправляли комплектующие к пулеметам

Служба безопасности Украины блокировала в Житомирской области канал незаконной переправки за границу основных частей огнестрельного нарезного стрелкового оружия различных видов.
По предварительным данным досудебного следствия, контрабандный трафик организовали супруги из Киева.
"Фигуранты скупали комплектующие к стрелковому оружию, в том числе к автоматам Калашникова и ручным пулеметам различных модификаций, а также снайперским винтовкам Драгунова. Своих "клиентов" они подыскивали на тематических интернет-форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах Житомирской и Киевской областей", - сообщает пресс-група Управления СБУ в Житомирской области.
По информации спецслужбы, для сокрытия противоправной деятельности фигуранты дистанционно оформляли отправления через электронные кабинеты, которые были зарегистрированы на несуществующих лиц.
Сотрудники СБУ задокументировали несколько десятков фактов контрабанды и предупредили отправления за границу 20 посылок с элементами боевого оружия.
"Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли электронную технику и другие вещественные доказательства незаконных действий. В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются источники поступления комплектующих к военным средствам поражения"
, - добавили в Службе безопасности Украины.
Скорее всего сами подкидывают, а потом имитирует работу
Так безопасность подрывали, что вааще. Такое впечатление, что СБУ больше заняться нечем...