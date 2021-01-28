Из Житомирской области в Северную Америку незаконно переправляли комплектующие к пулеметам

"Фигуранты скупали комплектующие к стрелковому оружию, в том числе к автоматам Калашникова и ручным пулеметам различных модификаций, а также снайперским винтовкам Драгунова. Своих "клиентов" они подыскивали на тематических интернет-форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах Житомирской и Киевской областей", - сообщает пресс-група Управления СБУ в Житомирской области.