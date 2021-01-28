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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 28 » 08:54:43

Из Житомирской области в Северную Америку незаконно переправляли комплектующие к пулеметам

Сегодня, 08:58:43 447 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из Житомирской области в Северную Америку незаконно переправляли комплектующие к пулеметам

 Служба безопасности Украины блокировала в Житомирской области канал незаконной переправки за границу основных частей огнестрельного нарезного стрелкового оружия различных видов.

По предварительным данным досудебного следствия, контрабандный трафик организовали супруги из Киева.
 

"Фигуранты скупали комплектующие к стрелковому оружию, в том числе к автоматам Калашникова и ручным пулеметам различных модификаций, а также снайперским винтовкам Драгунова. Своих "клиентов" они подыскивали на тематических интернет-форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах Житомирской и Киевской областей", - сообщает пресс-група Управления СБУ в Житомирской области.


По информации спецслужбы, для сокрытия противоправной деятельности фигуранты дистанционно оформляли отправления через электронные кабинеты, которые были зарегистрированы на несуществующих лиц.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько десятков фактов контрабанды и предупредили отправления за границу 20 посылок с элементами боевого оружия.

"Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли электронную технику и другие вещественные доказательства незаконных действий. В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются источники поступления комплектующих к военным средствам поражения", - добавили в Службе безопасности Украины.
Тэги: Оружие, Житомирская область, СБУ
Комментариев: 3
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:17:42, Сегодня [Материал]
0

ага...))))
Скорее всего сами подкидывают, а потом имитирует работу
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 09:31:06, Сегодня [Материал]
0

Капец...Запчасти от СВД и АК...
Так безопасность подрывали, что вааще. Такое впечатление, что СБУ больше заняться нечем...
Atillanta
3 Иванна (Atillanta)   • 10:11:43, Сегодня [Материал]
0

Стесняюсь спросить, а зачем в Северной Америке СВД и АК? Там что своего оружия нет. В Африку, например, то оно понятно было бы.
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