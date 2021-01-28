В Житомире из-за неработающего светофора столкнулись маршрутка и бус. ФОТО

В Житомире утром 28 января на перекрестке улиц Грушевского и Покровской столкнулись маршрутка и микроавтобус.
В полиции сообщили, что в момент ДТП на перекрестке не работал светофор. К счастью, никто не пострадал.
"На перекрестке Покровской и Грушевского произошло ДТП с участием маршрутного такси и Volkswagen. На перекрестке не работал светофор. Пострадавших в ДТП нет"
, - рассказала в комментарии сайту Житомир инфо
пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.
В результате аварии было затруднено движение транспорта на перекрестке.
Фото из соцсети