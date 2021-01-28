Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 28.01.2021    11:44:39
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 28 » 09:36:50

В Житомире из-за неработающего светофора столкнулись маршрутка и бус. ФОТО

Сегодня, 09:56:50 532 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире из-за неработающего светофора столкнулись маршрутка и бус. ФОТО

 В Житомире утром 28 января на перекрестке улиц Грушевского и Покровской столкнулись маршрутка и микроавтобус.

В полиции сообщили, что в момент ДТП на перекрестке не работал светофор. К счастью, никто не пострадал.

"На перекрестке Покровской и Грушевского произошло ДТП с участием маршрутного такси и Volkswagen. На перекрестке не работал светофор. Пострадавших в ДТП нет", - рассказала в комментарии сайту Житомир инфо пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.

В результате аварии было затруднено движение транспорта на перекрестке. 

Фото из соцсети
Тэги: дтп, Светофор, Житомир
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus