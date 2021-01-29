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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 29 » 14:15:14

Людина року 2020 м. Житомир: відео   PR  

Сегодня, 14:28:14 585 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Людина року 2020 м. Житомир: відео

 Кожного року Спортивний Клуб «Легіон» проводить опитування житомирян та мешканців області серед вихованців СК «Легіон», а це борці, боксери, футболісти, серед їх батьків та рідних, серед ветеранів Клубу. 

В цьому році до нашого опитування приєдналися козаки Житомирської області – 2238 реєстрових козаків. Опитування проводили з 01 листопада 2020 року по 25 січня 2021 року. Люди оцінювали по їх справах громадських діячів, активістів, журналістів та видання.

За підсумками опитування найкращими людьми 2020 року були визнані:
 
  • Гнатчук Сергій Іванович – бізнесмен, котрий закупив за власні кошти у Європі та, в межах боротьби з CОVID-19, подарував в лікарні міста Попільня багатофункціональні ліжка, меблі, медичні меблі, ходунки, коляски, медичні халати. Гнатчук Сергій Іванович також подарував багатофункціональні ліжка та меблі для облаштування амбулаторії МНС у Житомирській області. 
  • Гавіцький Леонід Іванович з села Баранівка, у межах боротьби з СОVID-19, за власні кошти закупив та подарував Баранівським лікарням медичні халати європейського зразка. За що отримав від Баранівської об’єднаної районної державної адміністрації подяку  .
  • Пасічник Володимир Григорович – відставний полковник Збройних сил України, у межах боротьби з СОVID-19, за власні кошти закупив та подарував Попільнянським лікарням медичні халати європейського зразка.
  • Міскевич Микола Олександрович – мешканець села Глибочиця, купив за власні кошти та подарував Глибочиському ліцею м’ячи, фішки, манішки на дві футбольні команди, книги паперові та на електронних носіях з навчальними посібниками по футболу.

Сьогодні самими яскравими особистостями Житомира та Житомирської області стали ось ці люди. Через роки люди усвідомили, наскільки цінним виявився безкоштовний МРТ, який відстояли активісти нашого міста – буквально вибили кошти на його покупку, змусили владу встановити його. Це зробили наші житомирські активісти, у числі який громадські діячі, фронтовики-добровольці. 

Житомиряни просили відзначити цих людей. Тому я називаю прізвища громадських діячів та позовні фронтовиків-айдарівців:
 
  • Олег Білецький
  • Ігор Малі
  • Наталія Циганчук

Айдарівці, позовні - Фантик, Вольф, Аргумент, Історик, Сивий, до речі він нагороджений орденом «За мужність», та багато інших.

Опитування показало, - найкращим юристом, хто активно та успішно захищає Державу Україна у судах проти незаконних дій чиновників усіх рангів, люди визнали Максима Мелешка, а також організацію «Громадська оборона» та інтернет канал #ГромадськаОборона сайт: http://go.zt.ua/ https://t.me/GromOborona.

Житомиряне також визначили найкращих журналістів: 
 
  • Ольга Савіцька
  • Андрій Пекельний
  • Руслан Мороз

Найкращими виданнями Житомира опитувані визначили газети «Эхо», «Суббота», «20 хвилин», серед електронних видань лідерство віддали Журналу Житомира.

Окремо люди визначили дуже важливу діяльність та наполегливу працю Сергія Ткачука у боротьбі проти інфляції (зниження комунальних та транспортних тарифів) та за зміцнення нашої Держави Україна.

Всі вищеперелічені люди та видання получили визнання Житомира, це вища нагорода всім цим людям та видання – людське визнання.

Опитування проводилось за останні два місяці Спортивним Клубом «Легіон» серед житомирян та мешканців Житомирської області.

PS: Для громади Житомира пояcнюю, відкриттям безкоштовного МРТ ми маємо завдячити, крім "Айдара", ще й батальйонам Азов", "Донбас", "Правий сектор", "Волонтер"   

Президент Спортивного Клубу «Легіон», крайовий отаман «Поліської Січі» Олександр Коцюбко
 
Комментариев: 3
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 15:17:13, Сегодня [Материал]
0

Суслик, Коцюбка по форме, пару фашистов, которые зигают на поле, с флагами пошли в больницу спросить про МРТ, а рядом на стадион забежали, какой-то сюр, вообще
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:29:32, Сегодня [Материал]
-2

4 февраля 2021 года на 11-00 все идем слушать отчет Сухомлина , как он и депутаты выполнили требования житомирян от 25.01.2021. На месте сразу принимаем решение в зависимости от того, что было сделано властью. Сборы инициативной группы по поводу всежитомирского референдума проведем там же, в сессионном зале Житомирского горсовета. Никто на улице не стоит, все сразу проходим помещение, принадлежащее житомирянам и отаплаваемое за наши деньги. Так что мы мерзнуть на улице не будем.
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:32:53, Сегодня [Материал]
0

0:59 епічний кадр: автономні ультраправі націоналісти в одних рядах з місцевими ліваками.
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