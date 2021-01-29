Людина року 2020 м. Житомир: відео

Кожного року Спортивний Клуб «Легіон» проводить опитування житомирян та мешканців області серед вихованців СК «Легіон», а це борці, боксери, футболісти, серед їх батьків та рідних, серед ветеранів Клубу.
В цьому році до нашого опитування приєдналися козаки Житомирської області – 2238 реєстрових козаків. Опитування проводили з 01 листопада 2020 року по 25 січня 2021 року. Люди оцінювали по їх справах громадських діячів, активістів, журналістів та видання.
За підсумками опитування найкращими людьми 2020 року були визнані:
Гнатчук Сергій Іванович – бізнесмен, котрий закупив за власні кошти у Європі та, в межах боротьби з CОVID-19, подарував в лікарні міста Попільня багатофункціональні ліжка, меблі, медичні меблі, ходунки, коляски, медичні халати. Гнатчук Сергій Іванович також подарував багатофункціональні ліжка та меблі для облаштування амбулаторії МНС у Житомирській області.
Гавіцький Леонід Іванович з села Баранівка, у межах боротьби з СОVID-19, за власні кошти закупив та подарував Баранівським лікарням медичні халати європейського зразка. За що отримав від Баранівської об’єднаної районної державної адміністрації подяку .
Пасічник Володимир Григорович – відставний полковник Збройних сил України, у межах боротьби з СОVID-19, за власні кошти закупив та подарував Попільнянським лікарням медичні халати європейського зразка.
Міскевич Микола Олександрович – мешканець села Глибочиця, купив за власні кошти та подарував Глибочиському ліцею м’ячи, фішки, манішки на дві футбольні команди, книги паперові та на електронних носіях з навчальними посібниками по футболу.
Сьогодні самими яскравими особистостями Житомира та Житомирської області стали ось ці люди. Через роки люди усвідомили, наскільки цінним виявився безкоштовний МРТ, який відстояли активісти нашого міста – буквально вибили кошти на його покупку, змусили владу встановити його. Це зробили наші житомирські активісти, у числі який громадські діячі, фронтовики-добровольці.
Житомиряни просили відзначити цих людей. Тому я називаю прізвища громадських діячів та позовні фронтовиків-айдарівців:
Олег Білецький
Ігор Малі
Наталія Циганчук
Айдарівці, позовні - Фантик, Вольф, Аргумент, Історик, Сивий, до речі він нагороджений орденом «За мужність», та багато інших.
Опитування показало, - найкращим юристом, хто активно та успішно захищає Державу Україна у судах проти незаконних дій чиновників усіх рангів, люди визнали Максима Мелешка, а також організацію «Громадська оборона» та інтернет канал #ГромадськаОборона сайт: http://go.zt.ua/ https://t.me/GromOborona.
Житомиряне також визначили найкращих журналістів:
Ольга Савіцька
Андрій Пекельний
Руслан Мороз
Найкращими виданнями Житомира опитувані визначили газети «Эхо», «Суббота», «20 хвилин», серед електронних видань лідерство віддали Журналу Житомира.
Окремо люди визначили дуже важливу діяльність та наполегливу працю Сергія Ткачука у боротьбі проти інфляції (зниження комунальних та транспортних тарифів) та за зміцнення нашої Держави Україна.
Всі вищеперелічені люди та видання получили визнання Житомира, це вища нагорода всім цим людям та видання – людське визнання.
Опитування проводилось за останні два місяці Спортивним Клубом «Легіон» серед житомирян та мешканців Житомирської області.
PS: Для громади Житомира пояcнюю, відкриттям безкоштовного МРТ ми маємо завдячити, крім "Айдара", ще й батальйонам Азов", "Донбас", "Правий сектор", "Волонтер"
Президент Спортивного Клубу «Легіон», крайовий отаман «Поліської Січі» Олександр Коцюбко