ДТП на Житомирщине: ВАЗ врезался в маршрутку с пассажирами

В городе Бердичев легковушка ВАЗ столкнулась с маршруткой, в салоне которой находились пассажиры. Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 января на перекрестке улиц Европейская и Сидлецкого. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля марки ВАЗ 2109, 33-летний житель г. Бердичева, во время осуществления маневра поворота совершил столкновение с маршрутным такси под управлением 62-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.
В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка маршрутки, 74-летняя бердичивлянка. Женщине была оказана медицинская помощь без госпитализации.
Также впоследствии за медицинской помощью обратилась 26-летняя бердичивлянка, пассажирка автомобиля ВАЗ.
"По данному факту сотрудники полиции проводят соответствующую проверку для установления причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия"
, - добавили в полиции.