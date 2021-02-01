Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 01.02.2021    11:02:55
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 1 » 09:57:50

ДТП на Житомирщине: ВАЗ врезался в маршрутку с пассажирами

Сегодня, 10:14:50 270 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
ДТП на Житомирщине: ВАЗ врезался в маршрутку с пассажирами

 В городе Бердичев легковушка ВАЗ столкнулась с маршруткой, в салоне которой находились пассажиры. Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 января на перекрестке улиц Европейская и Сидлецкого. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля марки ВАЗ 2109, 33-летний житель г. Бердичева, во время осуществления маневра поворота совершил столкновение с маршрутным такси под управлением 62-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.


В результате ДТП телесные повреждения получила пассажирка маршрутки, 74-летняя бердичивлянка. Женщине была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Также впоследствии за медицинской помощью обратилась 26-летняя бердичивлянка, пассажирка автомобиля ВАЗ.

"По данному факту сотрудники полиции проводят соответствующую проверку для установления причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - добавили в полиции. 
Тэги: дтп, маршрутка, Бердичев
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus