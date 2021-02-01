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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Февраль » 1 » 13:25:38

Газоснабжающие компании Житомирской области снизили тарифы на газ до 6,99 грн

Вчера, 13:50:38 2487 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Газоснабжающие компании Житомирской области снизили тарифы на газ до 6,99 грн

 С 1 февраля все газоснабжающие компании Украины ограничили тарифы на газ для бытовых потребителей: они не могут превышать 6,99 грн за куб. м.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, чем фактически отказался от рыночных условий в сфере поставок газа.
 

Цены на природный газ в феврале

 
  • ООО "Поліссягаз" - 6,99 грн
  • ООО "Житомиргаз збут" - 6,99 грн
  • ООО "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" - 6,99 грн

Кроме того, был ограничен тариф на распределение (доставку) газа - он теперь не должен превышать 1,79 грн за куб. м (без НДС).
 

Тарифы на доставку в феврале (с НДС)

 
  • ПАО "Коростишівгаз" - 2,004 грн
  • ПАО "Житомиргаз" - 2,016 грн

Государственное регулирование цен временное, его установили до 31 марта 2021 года. 
Тэги: Цена газа, газ, тарифы
Комментариев: 8
melan
1 melan (melan)   • 14:33:26, Вчера [Материал]
+7

......С 1 февраля....

я так понимаю что за январь платежка будет по максимуму .
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:04:31, Вчера [Материал]
+2

голоса клевещут, что там с октября в три конца навёрнуто.
у пересичных долгов за коммуналку 2 ярда баксов. А ни одна РЕС, газконтора или водоканал ещё не обанкротилась.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 17:04:05, Вчера [Материал]
+2

летом закачивали в хранилища приблизительно по 4 грн за куб, дальше уже сам поймешь, когда тариф впервые накрутили
Stiven30
7 Дмитрий (Stiven30)   • 21:35:56, Вчера [Материал]
+1

Ну так а как же не наебать собственный народ то купили по 4 продали по 10 нормально но есть еще 1 но зима не кончилась а газу не прибавилось ну а дальше додумываем сами электричество уже у роиси покупаем в открытую!
Ивасик
8 Телесик (Ивасик)   • 22:11:25, Вчера [Материал]
0

Меня всегда умиляли люди, ищущие зраду в покупке электроэнергии РФ, при этом то, что они каждый день пользуются российским газом (от того, что он зашел в Европу и нам его уже продала Европа, европейским газом он не становится, и деньги за него все-равно получает РФ), их очень даже устраивает. Нельзя быть наполовину принципиальным: на это закрываю глаза, на другое кричу про зраду.
Stoics
2 Вольдемар (Stoics)   • 14:33:51, Вчера [Материал]
-3

тарифы на газ для бытовых потребителей: они не могут превышать 6,99 грн за куб. м. +ограничен тариф на распределение (доставку) газа - он теперь не должен превышать 1,79 грн за куб. м (без НДС).
=8,78 как минимум. либо я чего-то не понял в рассчетах , либо - охрененно наскакали (привет майдаунам) ....
bobrikov
4 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:35:42, Вчера [Материал]
+3

зима заканчивается, они вначале увеличивают на 100 % а потом снижают чуть...и говорят какие молодцы
MAS-ter
6 Mast (MAS-ter)   • 19:08:18, Вчера [Материал]
+1

А с хера все претензии на нынешнюю власть? Может лучше Фирташа вспомнить и тех, кто ему всю газосистему слил.
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