Газоснабжающие компании Житомирской области снизили тарифы на газ до 6,99 грн

С 1 февраля все газоснабжающие компании Украины ограничили тарифы на газ для бытовых потребителей: они не могут превышать 6,99 грн за куб. м.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины
, чем фактически отказался от рыночных условий в сфере поставок газа.
Цены на природный газ в феврале
- ООО "Поліссягаз" - 6,99 грн
- ООО "Житомиргаз збут" - 6,99 грн
- ООО "Житомирська обласна енергопостачальна компанія" - 6,99 грн
Кроме того, был ограничен тариф на распределение (доставку) газа - он теперь не должен превышать 1,79 грн за куб. м
(без НДС).
Тарифы на доставку в феврале (с НДС)
- ПАО "Коростишівгаз" - 2,004 грн
- ПАО "Житомиргаз" - 2,016 грн
Государственное регулирование цен временное, его установили до 31 марта 2021 года.
я так понимаю что за январь платежка будет по максимуму .
у пересичных долгов за коммуналку 2 ярда баксов. А ни одна РЕС, газконтора или водоканал ещё не обанкротилась.
=8,78 как минимум. либо я чего-то не понял в рассчетах , либо - охрененно наскакали (привет майдаунам) ....