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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Февраль » 2 » 08:33:17

Летом пел на Михайловской, а сейчас на «Голосе»: житомирский певец развернул все кресла тренеров. ВИДЕО

Сегодня, 08:45:17 5614 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Летом пел на Михайловской, а сейчас на «Голосе»: житомирский певец развернул все кресла тренеров. ВИДЕО

 28-летний певец Богдан Муха, который летом исполнял рок-хиты на Михайловской и очаровывал житомирян своим голосом, попал в сезон шоу "Голос страны".

О парне известно, что он родом из Коростеня. Пришел на проект из-за своей любови к року. Еще с детства он с отцом слушал на пластинках и кассетах хиты настоящих королей рока: Бона Джови, Фредди Меркьюри и других.

Пока все его сверстники слушали школьные песни, Богдан увлекался мировыми хитами.

На сцене "Голоса" он исполнил песню Меркьюри Show must go on и на старте 2-го выпуска развернул все 4 кресла тренеров. Богдан Муха решил выбрать Олега Винника, с которым еще совместно исполнил одну из песен группы Rammstein.
 
Тэги: шоу, Голос страны, певец
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 08:53:41, Сегодня [Материал]
+4

Класс, МОЛОДЕЦ!!!!
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 13:56:14, Сегодня [Материал]
+1

Хай щастить!
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