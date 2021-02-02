Летом пел на Михайловской, а сейчас на «Голосе»: житомирский певец развернул все кресла тренеров. ВИДЕО

28-летний певец Богдан Муха, который летом исполнял рок-хиты на Михайловской и очаровывал житомирян своим голосом, попал в сезон шоу "Голос страны".
О парне известно, что он родом из Коростеня. Пришел на проект из-за своей любови к року. Еще с детства он с отцом слушал на пластинках и кассетах хиты настоящих королей рока: Бона Джови, Фредди Меркьюри и других.
Пока все его сверстники слушали школьные песни, Богдан увлекался мировыми хитами.
На сцене "Голоса" он исполнил песню Меркьюри Show must go on и на старте 2-го выпуска развернул все 4 кресла тренеров. Богдан Муха решил выбрать Олега Винника, с которым еще совместно исполнил одну из песен группы Rammstein.