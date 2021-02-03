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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 3 » 16:39:29

Через Житомирскую область пройдет новый автомобильный маршрут Киев – Кишинев

Сегодня, 16:59:29 1210 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Через Житомирскую область пройдет новый автомобильный маршрут Киев – Кишинев

 Через Житомирскую область пройдет новый автомобильный маршрут, который свяжет столицу Украины и Молдовы. Об этом 3 февраля сообщил Укравтодор.

"По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского и президента Молдовы Майи Санду между двумя странами появится новый маршрут Киев - Кишинев", - говорится в сообщении.

Обновленный маршрут будет проходить через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области, и станет оптимальным для путешествия в Молдову в обход непризнанной Приднестровской республики.

Для запуска маршрута запланировано обновление отдельных участков дорог, в том числе и на трассе М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский.

Также в планах строительство мостового перехода через р. Днестр и подхода к нему протяженностью 1,6 км с украинской стороны. 

Тэги: дороги, Кишинев, Житомирская область
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 20:32:42, Сегодня [Материал]
-1

это ж на кого из киевских Шериф санкции наложил, что дорогу огородами собрались строить?
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