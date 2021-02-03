Через Житомирскую область пройдет новый автомобильный маршрут Киев – Кишинев

Через Житомирскую область пройдет новый автомобильный маршрут, который свяжет столицу Украины и Молдовы. Об этом 3 февраля сообщил Укравтодор
.
"По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского и президента Молдовы Майи Санду между двумя странами появится новый маршрут Киев - Кишинев"
, - говорится в сообщении.
Обновленный маршрут будет проходить через Киевскую, Житомирскую и Винницкую области, и станет оптимальным для путешествия в Молдову в обход непризнанной Приднестровской республики.
Для запуска маршрута запланировано обновление отдельных участков дорог, в том числе и на трассе М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский.
Также в планах строительство мостового перехода через р. Днестр и подхода к нему протяженностью 1,6 км с украинской стороны.