Житомирянка за «спасение дочери» отдала мошеннику 300 тысяч гривен

Жительница Житомира передала мошеннику все свои сбережения за спасение дочери, которая якобы сбила человека в дорожно-транспортном происшествии. О случае мошенничества сообщили в полиции.
"Ночью в Житомирское районное управление полиции обратилась 58-летняя горожанка. Заявительница рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который назвался работником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал посторонний человек. Собеседник сказал, что для решения вопроса о непривлечение дочери к уголовной ответственности матери необходимо заплатить значительную сумму денег. Женщина согласилась на условия обманщика и уже через полчаса человек приехал к ее дому. В квартире получил около 300 000 гривен", – информируют правоохранители.
Когда обеспокоенная женщина позвонила родственникам и услышала, что никаких проблем у них нет, она поняла, что ее обманули.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление личности мошенника и его задержания.
"Полицейские начали уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Законодательством подобные противоправные действия наказываются от штрафных санкций до 3 лет лишения свободы", - сообщает ГУНП.