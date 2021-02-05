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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 5 » 09:28:56

Житомирянка за «спасение дочери» отдала мошеннику 300 тысяч гривен

Сегодня, 09:41:56 633 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянка за «спасение дочери» отдала мошеннику 300 тысяч гривен

 Жительница Житомира передала мошеннику все свои сбережения за спасение дочери, которая якобы сбила человека в дорожно-транспортном происшествии. О случае мошенничества сообщили в полиции.
 

"Ночью в Житомирское районное управление полиции обратилась 58-летняя горожанка. Заявительница рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который назвался работником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал посторонний человек. Собеседник сказал, что для решения вопроса о непривлечение дочери к уголовной ответственности матери необходимо заплатить значительную сумму денег. Женщина согласилась на условия обманщика и уже через полчаса человек приехал к ее дому. В квартире получил около 300 000 гривен", – информируют правоохранители.


Когда обеспокоенная женщина позвонила родственникам и услышала, что никаких проблем у них нет, она поняла, что ее обманули.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление личности мошенника и его задержания.

"Полицейские начали уголовное производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Законодательством подобные противоправные действия наказываются от штрафных санкций до 3 лет лишения свободы", - сообщает ГУНП. 
Тэги: Житомир, мошенник
Комментариев: 2
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 09:56:36, Сегодня [Материал]
0

Бабалох.
aptik
2 Артем (aptik)   • 13:45:45, Сегодня [Материал]
0

Еще нагнуть ее за то что хотела дать взятку)
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