Житомирянка за «спасение дочери» отдала мошеннику 300 тысяч гривен

"Ночью в Житомирское районное управление полиции обратилась 58-летняя горожанка. Заявительница рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который назвался работником правоохранительных органов. Он сообщил, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал посторонний человек. Собеседник сказал, что для решения вопроса о непривлечение дочери к уголовной ответственности матери необходимо заплатить значительную сумму денег. Женщина согласилась на условия обманщика и уже через полчаса человек приехал к ее дому. В квартире получил около 300 000 гривен", – информируют правоохранители.