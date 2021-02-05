Из-за сильного ветра 32 населенных пункта на Житомирщине остались без света

В ночь на 5 февраля из-за порывов ветра около 200 населенных пунктов в разных областях остались без электроснабжения. В Житомирской области, в частности, обесточены 32 населенных пункта.
Об этом утром 5 февраля сообщила
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Ночью 5 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Черниговская - 54, Киевская - 32, Житомирская - 32, Полтавская - 21, Тернопольская - 20, Хмельницкая - 19, Винницкая - 11", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, жителей и Житомира и области предупреждали об ухудшении погодных условий с 5 февраля
: резкое похолодание, сильный ветер, на дорогах гололедица.