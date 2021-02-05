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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 5 » 09:54:56

Из-за сильного ветра 32 населенных пункта на Житомирщине остались без света

Сегодня, 10:05:56 361 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за сильного ветра 32 населенных пункта на Житомирщине остались без света

 В ночь на 5 февраля из-за порывов ветра около 200 населенных пунктов в разных областях остались без электроснабжения. В Житомирской области, в частности, обесточены 32 населенных пункта.

Об этом утром 5 февраля сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
 

"Ночью 5 февраля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Черниговская - 54, Киевская - 32, Житомирская - 32, Полтавская - 21, Тернопольская - 20, Хмельницкая - 19, Винницкая - 11", - говорится в сообщении.


К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, жителей и Житомира и области предупреждали об ухудшении погодных условий с 5 февраля: резкое похолодание, сильный ветер, на дорогах гололедица. 
Тэги: непогода, Житомирщина, без света, ветер
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