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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 17 » 10:24:44

Сильный ветер обесточил почти 150 населенных пунктов в Житомирской области

Сегодня, 10:35:44 222 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сильный ветер обесточил почти 150 населенных пунктов в Житомирской области

 Вчера на Житомирщине бушевал шквальный ветер, скорость которого в некоторых местах достигала 25 м/с. В результате непогоды около 150 населенных пунктов в области были обесточены.

"Аварийно отключалось 6 воздушных линий 35кВ и 48 воздушных линий 10кВ. Отключение произошло почти во всех районах Житомирской области. На 17 часов 16 апреля обесточены 146 населенных пунктов, 560 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ", - информирует "Житомироблэнерго" .

Больше всего отключено населенных пунктов:
 
  • Радомышльский район - 28;
  • Романовский район - 23;
  • Емильчинский район - 19;
  • Бердичевский район - 12 ,
  • Малинский район - 12;
  • Коростышевский район - 11.

"Житомироблэнерго" для устранения повреждений задействовало дополнительные аварийные бригады.
Тэги: Житомирская область, непогода, без света, ветер
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