Сильный ветер обесточил почти 150 населенных пунктов в Житомирской области

Вчера на Житомирщине бушевал шквальный ветер, скорость которого в некоторых местах достигала 25 м/с. В результате непогоды около 150 населенных пунктов в области были обесточены.
"Аварийно отключалось 6 воздушных линий 35кВ и 48 воздушных линий 10кВ. Отключение произошло почти во всех районах Житомирской области. На 17 часов 16 апреля обесточены 146 населенных пунктов, 560 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ"
, - информирует "Житомироблэнерго
" .
Больше всего отключено населенных пунктов:
- Радомышльский район - 28;
- Романовский район - 23;
- Емильчинский район - 19;
- Бердичевский район - 12 ,
- Малинский район - 12;
- Коростышевский район - 11.
"Житомироблэнерго" для устранения повреждений задействовало дополнительные аварийные бригады.