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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 18 » 09:19:18

В Житомирской области из-за сильного ветра сотни домов без света

Сегодня, 09:19:18 585 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области из-за сильного ветра сотни домов без света

 В Житомирской области в ночь на 18 января из-за сильного ветра произошли аварии в системе электроснабжения. В связи с этим 68 населенных пунктов области остались без света.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
 

"По состоянию на 7 часов 18 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 349 населенных пунктов в 10 областях (Киевская – 93, Житомирская – 68, Тернопольская – 57, Черниговская – 42, Львовская – 31, Хмельницкая – 29, Черновицкая – 18, Кировоградская – 6, Закарпатская – 3 и Волынская – 2)", – говорится в сообщении.


К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, жителей Житомира и области предупреждали о сильном ветре, метели и гололедице.
Тэги: Житомирская область, ветер, без света
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