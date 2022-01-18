В Житомирской области из-за сильного ветра сотни домов без света

В Житомирской области в ночь на 18 января из-за сильного ветра произошли аварии в системе электроснабжения. В связи с этим 68 населенных пунктов области остались без света.
Об этом сообщили
в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7 часов 18 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 349 населенных пунктов в 10 областях (Киевская – 93, Житомирская – 68, Тернопольская – 57, Черниговская – 42, Львовская – 31, Хмельницкая – 29, Черновицкая – 18, Кировоградская – 6, Закарпатская – 3 и Волынская – 2)", – говорится в сообщении.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, жителей Житомира и области предупреждали о сильном ветре
, метели и гололедице.