Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 30 Ноября 2021    12:37:19
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Ноябрь » 30 » 10:36:16

В Житомирской области сильный ветер оставил без света 35 населённых пунктов

Сегодня, 10:36:16 261 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области сильный ветер оставил без света 35 населённых пунктов

 Вечером 29 ноября сильный ветер в Житомирской области без света оставил 35 населённых пунктов. Об этом сообщили в "Житомироблэнерго".

Больше всего повреждений произошло в Житомирском, Попельнянском, Чудновском, Радомышльском, Коростышевском, Хорошевском, Овручском районах.

"Основные повреждения – поломанные деревья, ветки на проводах воздушных линий, повреждения изоляторов, обрывы шлейфов. Для ликвидации последствий непогоды энергокомпания в срочном порядке задействовала сотрудников РЭС, на территории которых произошли отключения", – информирует облэнерго.

По состоянию на 7 часов утра 30 ноября оставались обесточенными 10 населенных пунктов.

Сегодня в Житомире и области также ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 м/с.

Тэги: Житомирская область, ветер, электроснабжение
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus