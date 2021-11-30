В Житомирской области сильный ветер оставил без света 35 населённых пунктов

Вечером 29 ноября сильный ветер в Житомирской области без света оставил 35 населённых пунктов. Об этом сообщили в "Житомироблэнерго
".
Больше всего повреждений произошло в Житомирском, Попельнянском, Чудновском, Радомышльском, Коростышевском, Хорошевском, Овручском районах.
"Основные повреждения – поломанные деревья, ветки на проводах воздушных линий, повреждения изоляторов, обрывы шлейфов. Для ликвидации последствий непогоды энергокомпания в срочном порядке задействовала сотрудников РЭС, на территории которых произошли отключения"
, – информирует облэнерго.
По состоянию на 7 часов утра 30 ноября оставались обесточенными 10 населенных пунктов.
Сегодня в Житомире и области также ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 м/с.