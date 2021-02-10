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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 10 » 11:11:44

На трассе Житомир – Бердичев произошло лобовое столкновение автомобилей: 3 человека в больнице

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На трассе Житомир – Бердичев произошло лобовое столкновение автомобилей: 3 человека в больнице

 На автодороге Житомир-Бердичев столкнулись лоб в лоб две машины. Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля около 15:30 вблизи с. Дворец. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Toyota, 42-летний житель Житомира, двигаясь в направлении г. Бердичева и осуществляя маневр опережения, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением 25-летнего жителя района", - информирует полиция.


В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажирка Toyota, 25-летняя житомирянка. Их госпитализировали в Житомирскую областную больницу.
 

Еще одно ДТП с пострадавшим


9 февраля около 18:10 вблизи с. Глыбочица Житомирского района Skoda сбила мужчину.

"Водитель автомобиля Skoda, 57-летний житель Новоград-Волынского, двигаясь в направлении г. Киева, совершил наезд на пешехода, жителя с. Вересы, который переходил дорогу", - отмечают правоохранители.



23-летний мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств событий в рамках уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Тэги: дтп, Житомирский район
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