На трассе Житомир – Бердичев произошло лобовое столкновение автомобилей: 3 человека в больнице

На автодороге Житомир-Бердичев столкнулись лоб в лоб две машины. Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля около 15:30 вблизи с. Дворец. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Toyota, 42-летний житель Житомира, двигаясь в направлении г. Бердичева и осуществляя маневр опережения, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ-2109 под управлением 25-летнего жителя района", - информирует полиция.
В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажирка Toyota, 25-летняя житомирянка. Их госпитализировали в Житомирскую областную больницу.
Еще одно ДТП с пострадавшим
9 февраля около 18:10 вблизи с. Глыбочица Житомирского района Skoda сбила мужчину.
"Водитель автомобиля Skoda, 57-летний житель Новоград-Волынского, двигаясь в направлении г. Киева, совершил наезд на пешехода, жителя с. Вересы, который переходил дорогу"
, - отмечают правоохранители.
23-летний мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств событий в рамках уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.