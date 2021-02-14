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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Февраль » 14 » 21:46:22

В Житомире покажут комедию «О чем молчат мужчины, или дикарь forever» c Дмитрием Танковичем

Вчера, 21:57:30 337 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире покажут комедию «О чем молчат мужчины, или дикарь forever» c Дмитрием Танковичем

 В Житомирском драмтеатре 14 марта покажут легендарную комедию, которой аплодировали на Бродвее «О чем молчат мужчины, или дикарь forever» с Дмитрием Танковичем. 

Много веков женщины задаются вопросом: о чем на самом деле думают мужчины? Ответ найден! Но вы очень удивитесь неоднозначности их мыслей. А о чем мужчины молчат - это вообще отдельный разговор!
 
«О чем молчат мужчины» - это невероятная попытка комика Роба Беккера ответить на вопрос, что беспокоит женщин (иногда и мужчин) больше всего. Американский актер, а по совместительству семейный психолог, настолько близко добрался до истины, его пьеса не только продержалась рекордное время на сценах Бродвея и Вегаса, но и была награждена «Olivier Awards» и даже попала на страницы Книги театральных рекордов.

Уникальный моноспектакль в жанре стендап - захватывающий монолог, в котором обыграна вся абсурдность конфликтов в отношениях. Постановка, несмотря на легкость и веселье, преследует важную цель - примирение представителей противоположного пола и возможность сделать их жизнь хоть немного веселее и гармоничнее.

Купить билеты можно на сайте https://zhytomir.karabas.com

Берите близких, любимых и подарите им незабываемые эмоции! Не забывайте о мерах безопасности, маски нужно также иметь при себе. 
Тэги: афиша, Спектакль
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