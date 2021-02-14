В Житомире покажут комедию «О чем молчат мужчины, или дикарь forever» c Дмитрием Танковичем

В Житомирском драмтеатре 14 марта покажут легендарную комедию, которой аплодировали на Бродвее «О чем молчат мужчины, или дикарь forever» с Дмитрием Танковичем.
Много веков женщины задаются вопросом: о чем на самом деле думают мужчины? Ответ найден! Но вы очень удивитесь неоднозначности их мыслей. А о чем мужчины молчат - это вообще отдельный разговор!
«О чем молчат мужчины» - это невероятная попытка комика Роба Беккера ответить на вопрос, что беспокоит женщин (иногда и мужчин) больше всего. Американский актер, а по совместительству семейный психолог, настолько близко добрался до истины, его пьеса не только продержалась рекордное время на сценах Бродвея и Вегаса, но и была награждена «Olivier Awards» и даже попала на страницы Книги театральных рекордов.
Уникальный моноспектакль в жанре стендап - захватывающий монолог, в котором обыграна вся абсурдность конфликтов в отношениях. Постановка, несмотря на легкость и веселье, преследует важную цель - примирение представителей противоположного пола и возможность сделать их жизнь хоть немного веселее и гармоничнее.
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Берите близких, любимых и подарите им незабываемые эмоции! Не забывайте о мерах безопасности, маски нужно также иметь при себе.