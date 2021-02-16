В теплице житомирского университета выращивают органический салат и пряные травы

«Сейчас у нас в теплице органическим способом выращивают шесть видов салатов - дуболистий зеленый и дуболистий красный, маслянистые салаты - красный и зеленый, американский коричневый салат, есть очень хорошие вьющиеся сорта Кармеси. Кроме того, реализуем четыре вида пряных трав, а именно руколу, лук шнитт, кориандр, петрушку и еще подрастает базилик. Мы выращиваем такие сорта, которые очень трудно найти в Житомире в маркетах», - рассказала специалист кафедры технологии хранения и переработки продукции растениеводства агрономического факультета Полесского национального университета Анна Тютюнник.