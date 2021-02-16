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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 16 » 17:25:25

В теплице житомирского университета выращивают органический салат и пряные травы

Вчера, 17:25:43 583 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В теплице житомирского университета выращивают органический салат и пряные травы

 В Житомире в теплице Полесского национального университета органическим способом выращивают шесть видов салатов и четыре вида пряных трав, которые могут приобрести все желающие.

Теплица Полесского национального университета площадью 400 квадратных метров разделена на две части. В одной выращивают салаты и пряные травы, а во второй - рассаду овощей, передает Укринформ.
 

«Сейчас у нас в теплице органическим способом выращивают шесть видов салатов - дуболистий зеленый и дуболистий красный, маслянистые салаты - красный и зеленый, американский коричневый салат, есть очень хорошие вьющиеся сорта Кармеси. Кроме того, реализуем четыре вида пряных трав, а именно руколу, лук шнитт, кориандр, петрушку и еще подрастает базилик. Мы выращиваем такие сорта, которые очень трудно найти в Житомире в маркетах», - рассказала специалист кафедры технологии хранения и переработки продукции растениеводства агрономического факультета Полесского национального университета Анна Тютюнник.




По ее словам, растения продают в торфяных стаканчиках стоимостью 18 грн за куст. Такой салат или пряное растение можно поставить дома в воду и потреблять в свежем виде.

В конце февраля в теплице высеют перец и баклажаны, которые долго всходят, а затем - помидоры, огурцы, арбузы, дыни, кабачки и другие культуры. Рассаду также будут продавать.

Работу теплицы обеспечивает автоматизированная система, которая позволяет управлять большинством процессов с мобильного телефона. Все культуры там выращивают органическим способом.

Фото Анны Тютюнник
Тэги: теплица, Университет, салат
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