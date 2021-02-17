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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Февраль » 17 » 09:33:04

Ольга Бронштейн – главный архитектор Житомира: что о ней известно

Сегодня, 09:54:04 966 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ольга Бронштейн – главный архитектор Житомира: что о ней известно

 Ольгу Бронштейн назначили на должность заместителя директора департамента градостроительства и земельных отношений Житомирского городского совета - главного архитектора города.

Соответствующее распоряжение городского головы опубликовано на сайте мэрии.

Бронштейн назначили на должность с 17 февраля 2021 года. В документе отмечается, что она прошла по конкурсу с испытательным сроком три месяца.
 

Стоит добавить, что 16 февраля Ольга Бронштейн уже принимала участие в заседании рабочей группы горсовета, как главный архитектор.
 

Что о ней известно


Ольга Бронштейн является совладелицей (25%) и директором ООО «Архитектура плюс дизайн», которое ранее принадлежало Александру Рабиновичу и жене мэра Житомира Светлане Сухомлин. С 2017 года указанное ООО активно сотрудничает с городскими властями, изготавливая за бюджетные средства проектно-сметную документацию для различных объектов и осуществляя авторский надзор на объектах, которые делают за бюджетные средства.

В частности, по заказу управления капитального строительства «Архитектура плюс дизайн» разрабатывало проект накрытия провала на Большой Бердичевской, которое в итоге сделали не совсем по проекту: подземелье накрыли стеклом, на котором почти год образовывался конденсат, пока не установили принудительную вентиляцию.

В апреле 2020 года УКС подписало с указанным ООО договор на изготовление проекта капитального ремонта Нового бульвара и площади Королева общей стоимостью 1 млн грн.

У главного архитектора есть и собственная фирма: в октябре 2020 года она зарегистрировала ООО «Архбуддизайн сервис» с уставным капиталом 1,5 тыс. грн.



14 января обнародовала декларацию кандидата на должность. 17 января она подала исправленную декларацию, в которой отмечается, что в собственности декларантки с ноября 2015 года земельный участок в Новограде-Волынском площадью 16030 кв.м, а в Житомире августе 2016-го она арендует квартиру общей площадью 45,31 кв.м , которая принадлежит Баргович Галине Антоновне. С декабря 2017 года Ольга Бронштейн ​​пользуется автомобилем Lexus IS 250 2012 г.в., который также принадлежит Галине Баргович.

В 2020 году зарплата Ольги Бронштейн в ООО «Архитектура плюс дизайн» составляла 81 тыс. 368 грн, от этой фирмы она получила 15 тыс. грн беспроцентной возвратной финансовой помощи, 7 тыс. 740 грн составила «государственная и социальная материальная помощь», полученная от департамента соцполитики Житомирского городского совета. Доходы мужа от занятия предпринимательской деятельностью за год составили 11 тыс. 360 грн.

Ольга Бронштейн декларирует наличными 1 млн 100 тыс. гривен, 28 тыс. долларов, 3 тыс. 100 евро и 3 тыс. долларов, одолженных третьим лицам. Наличные средства мужа - 3 млн 200 тыс. гривен, 78 тыс. долларов, 16 тыс. евро.
 

Предыстория


Житомир живет без главного архитектора с мая 2019 года.

В декабре 2019 году уже объявляли конкурс на должность главного архитектора города. Тогда от претендентов не поступило ни одной заявки.

В декабря 2020 года исполком снова объявил конкурс на замещение вакантной должности.
Тэги: главный архитектор, назначение, Житомир
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Комментариев: 9
starix
1 max starkov (starix)   • 10:05:42, Сегодня [Материал]

сразу видно - честный человек. У меня кот больше дохода приносит, чем ее муж (11 тысяч грн в год), а жена ездит на относительно недавнем лексусе. Кругом честные еврейские люди, может вы таки наговариваете всё?)
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 12:12:53, Сегодня [Материал]

Таки да.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:07:45, Сегодня [Материал]

"она прошла по конкурсу с испытательным сроком три месяца" - что за конкурс был ? и где он проводился ?)))
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:19:23, Сегодня [Материал]

Это та, которая деревья вырезает и застилает всё плиткой? Автор шедевра "провал на Б.Бердичевской?
Тогда понятно, с таким специалистом пилить бюджет города будет легко и комфортно...
MAS-ter
5 Mast (MAS-ter)   • 12:14:15, Сегодня [Материал]

Автор ужаснейшей набережной и заодно родственница генподрядчика. Теперь все стройки будут Фаворит.
Crespito
6 Hernan (Crespito)   • 12:14:52, Сегодня [Материал]

Очередную блядь поставили, что бы бабло пилить, какие же мрази повылазили после гребанного переворота
MMMka
7 Misha (MMMka)   • 12:32:44, Сегодня [Материал]

А налоговая инспекция не хочет проверить фирму мужа, с доходом 11тыс в год и тут он декларирует 3млн наличности.
sax
8 saks (sax)   • 13:15:22, Сегодня [Материал]

Правнучка Льва Бронштейна( Троцкого).Где Джугашвили , и его банда? Срочно уничтожить. Востановить все памятники вождей пролетариата и вернуть Януковича для восстановления порядка. Недопустим гребанного переворота.Слава труду! Миру Мир! Диктатуру пролетариата!
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 13:47:44, Сегодня [Материал]

чего вы скиглите?
фотки неплохие, будет что Маску показать
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