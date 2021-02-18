Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 18.02.2021    17:55:53
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 18 » 09:52:43

Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на Житомирщине. ФОТО

Сегодня, 10:20:43 682 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на Житомирщине. ФОТО

 В Житомирской области в результате столкновения автомобилей травмы получили двое взрослых и двое детей. Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 февраля на 249 км автодороги Киев-Чоп. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-21099, 24-летний звягельчанин, осуществляя разворот в направлении г. Новограда-Волынского и не оказав преимущество в движении, совершил столкновение со встречным автомобилем "Шкода" под управлением 44-летнего жителя Запорожской области", - информирует полиция.






В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗа и двое детей: 11-месячный мальчик и девочка 2-х лет. Также медицинская помощь понадобилась 53-летней пассажирке автомобиля Skoda, жительнице Запорожской области.

Все участники происшествия были доставлены в Новоград-Волынскую районную больницу.

"Сейчас идет установление всех обстоятельств ДТП в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК", - добавили в ГУНП.

Тэги: Киев-Чоп, Житомирская область, дтп
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus