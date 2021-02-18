Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на Житомирщине. ФОТО

В Житомирской области в результате столкновения автомобилей травмы получили двое взрослых и двое детей. Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 февраля на 249 км автодороги Киев-Чоп. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-21099, 24-летний звягельчанин, осуществляя разворот в направлении г. Новограда-Волынского и не оказав преимущество в движении, совершил столкновение со встречным автомобилем "Шкода" под управлением 44-летнего жителя Запорожской области", - информирует полиция.
В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗа и двое детей: 11-месячный мальчик и девочка 2-х лет. Также медицинская помощь понадобилась 53-летней пассажирке автомобиля Skoda, жительнице Запорожской области.
Все участники происшествия были доставлены в Новоград-Волынскую районную больницу.
"Сейчас идет установление всех обстоятельств ДТП в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК"
, - добавили в ГУНП.