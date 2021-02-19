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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 19 » 09:50:04

Полиция ищет свидетелей ДТП, в результате которого погиб 79-летний житомирянин

Сегодня, 10:09:04 660 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция ищет свидетелей ДТП, в результате которого погиб 79-летний житомирянин

 Вечером 17 февраля в больнице скончался мужчина, которого на улице Витрука в Житомире сбил автомобиль BMW. Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев происшествия.

"17 февраля около 13 часов водитель автомобиля BMW, 56-летний житомирянин, двигаясь по ул. Витрука в направлении ул. Ивана Огиенко, совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода", - сообщает полиция.

В результате ДТП пешеход, 79-летний житель Житомира, от полученных травм скончался в больнице.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Правоохранители обращается с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями ДТП, предоставить полезную для следствия информацию.

"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться непосредственно в Житомирское районное управление полиции ГУНП в Житомирской области по адресу: г. Житомир, ул Л. Украинки, 17 или позвонить по телефону (0412) 407-745 или на спецлинию 102", - призывает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области. 
Тэги: полиция, Житомир, дтп, свидетели
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Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:44:02, Сегодня [Материал]

ага
ещё б через месяц начали искать,
и что характерно, ищут свидетелей, а не очевидцев.....
melan
2 melan (melan)   • 13:04:33, Сегодня [Материал]

разве там нет камер видеонаблюдения?? тот же ломбард напротив да и базар.
current_user
3 Current User (current_user)   • 13:09:51, Сегодня [Материал]

На тих камерах встановлені спеціальні фільтра: знімають лишн власників авто нижче 15000 ує.
Як було ДТП з поліцейським на Корбутівському мості, то чомусь теж "не опубліковано".
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