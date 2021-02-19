Полиция ищет свидетелей ДТП, в результате которого погиб 79-летний житомирянин

Вечером 17 февраля в больнице скончался мужчина, которого на улице Витрука в Житомире сбил автомобиль BMW. Сейчас полицейские ищут свидетелей и очевидцев происшествия.
"17 февраля около 13 часов водитель автомобиля BMW, 56-летний житомирянин, двигаясь по ул. Витрука в направлении ул. Ивана Огиенко, совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода"
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В результате ДТП пешеход, 79-летний житель Житомира, от полученных травм скончался в больнице
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Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Правоохранители обращается с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями ДТП, предоставить полезную для следствия информацию.
"Уважаемые граждане! Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться непосредственно в Житомирское районное управление полиции ГУНП в Житомирской области по адресу: г. Житомир, ул Л. Украинки, 17 или позвонить по телефону (0412) 407-745 или на спецлинию 102"
, - призывает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.