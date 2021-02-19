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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Февраль » 19 » 17:31:50

В автобусах Житомир-Киев и на некоторых пригородных маршрутах подорожал проезд

Сегодня, 17:31:50 442 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В автобусах Житомир-Киев и на некоторых пригородных маршрутах подорожал проезд

 С 19 февраля 2021 года стоимость проезда в автобусе Житомир-Киев выросла с 100 грн до 120 грн. Тарифы в феврале также повысили на некоторые пригородные и междугородные маршруты.

В частности, на маршруте №108 доехать из Житомира в Заречаны раньше стоило 8 грн, а теперь - 10 гривен, передает издание Житомир инфо.

На двух городских автостанциях часть перевозчиков повысила стоимость билета на 15-20%. В администрации центрального автовокзала сообщили, что цены выросли на маршрутках, которые ездят в направлении Попельни и Любара.

Пришлось поднимать тариф и ООО «Довбыш Автотранс», которому принадлежат несколько областных маршрутов среди них - «Житомир-Тартак».
 

«Тариф зависит от наших расходов. Это расходы на топливо, на обслуживание, зарплату водителям, обслуживание нашей территории, нашей базы, это и электроэнергия и отопление - все эти расходы. У нас с нового года все выросло, зарплата выросла на 20%. Есть специальная методика, по которой мы рассчитываем, какой должен быть тариф. Мы начали работать по тарифу 90 копеек за один пассажиро-километр, но по нашим расчетам там уже больше гривны. В среднем на 20% увеличилась цена. Мы эти расчеты подавали в администрацию, подавали письмо, предупреждали и в автобусах за две недели развешивали объявления, предупреждали пассажиров о том, что будет увеличение тарифа», - рассказал директор ООО «Довбыш Автотранс» Владимир Поликовский.


На автостанции, которая на Хлебной, ответили, что стоимость проеда увеличили только два перевозчика: ООО «РИМ-БОГДАН» и ЧП «Белявский Е.В.».

Тариф самостоятельно устанавливают перевозчики на пригородных и междугородных маршрутах. Областная администрация сегодня не регулирует ни цены, ни качество перевозки.
 

«На сегодня есть постановление Кабинета Министров №240, где государственное регулирование отменено. Сегодня перевозчик самостоятельно устанавливает тариф. Тариф перевозчик регулирует согласно с рыночными отношениями и штрафных санкций нет. Штрафные санкции, я не знаю полномочий до конца, но, кажется, Антимонопольный комитет может проверить и все», - говорит начальник отдела транспорта и связи Житомирской ОГА Валерий Ясинецкий.


В администрации центрального автовокзала также сообщили, что в марте этого года планируют увеличить стоимость проезда и на другие областные маршруты.
Тэги: Житомир, автобусные перевозки, автовокзал, тарифы
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