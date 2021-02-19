В автобусах Житомир-Киев и на некоторых пригородных маршрутах подорожал проезд

«Тариф зависит от наших расходов. Это расходы на топливо, на обслуживание, зарплату водителям, обслуживание нашей территории, нашей базы, это и электроэнергия и отопление - все эти расходы. У нас с нового года все выросло, зарплата выросла на 20%. Есть специальная методика, по которой мы рассчитываем, какой должен быть тариф. Мы начали работать по тарифу 90 копеек за один пассажиро-километр, но по нашим расчетам там уже больше гривны. В среднем на 20% увеличилась цена. Мы эти расчеты подавали в администрацию, подавали письмо, предупреждали и в автобусах за две недели развешивали объявления, предупреждали пассажиров о том, что будет увеличение тарифа», - рассказал директор ООО «Довбыш Автотранс» Владимир Поликовский.