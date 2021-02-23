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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 23 » 08:26:56

На военном кладбище в Житомире усилят охрану: территорию будет патрулировать полиция

Вчера, 08:35:56 768 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На военном кладбище в Житомире усилят охрану: территорию будет патрулировать полиция

 Территорию Смолянского военного кладбища в Житомире будут контролировать и оберегать от вандалов. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета.

«Сохранить светлую память о тех, кто погиб в АТО/ООС, защищая Украину, - наш долг. К сожалению, есть люди, которые считают нормой совершать акты вандализма на военном кладбище. Вопрос мероприятий, направленных на недопущение фактов вандализма, обсудили на совещании в городском совете под председательством заместителя городского головы Сергея Кондратюка. На встрече присутствовали представители ветеранов АТО/ООС и семей погибших», - говорится в сообщении.


 

«Очень обидно, когда мамы погибших бойцов с болью рассказывают о надругательстве над могилами сыновей, снятие ангелов, установленных в память о погибших детей, срывании флага 95-й бригады - гордости Украины», - сказала Виктория Краснопир, директор департамента социальной политики городской совета.


В горсовете отметили, что с целью недопущения актов вандализма решено патрулировать территорию военного кладбища силами патрульной и национальной полиции.

Кроме того, будет проработан вопрос скорейшего установки дополнительного освещения с датчиками движения и рассмотрена возможность установки поста для дежурства охранника.

Напомним, последний акт вандализма произошел на военном кладбище в декабре 2020 года.
Тэги: кладбище, вандалы, патруль, Житомир
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