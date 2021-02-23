На военном кладбище в Житомире усилят охрану: территорию будет патрулировать полиция

Территорию Смолянского военного кладбища в Житомире будут контролировать и оберегать от вандалов. Об этом сообщила пресс-служба Житомирского городского совета.
«Сохранить светлую память о тех, кто погиб в АТО/ООС, защищая Украину, - наш долг. К сожалению, есть люди, которые считают нормой совершать акты вандализма на военном кладбище. Вопрос мероприятий, направленных на недопущение фактов вандализма, обсудили на совещании в городском совете под председательством заместителя городского головы Сергея Кондратюка. На встрече присутствовали представители ветеранов АТО/ООС и семей погибших»
, - говорится в сообщении.
«Очень обидно, когда мамы погибших бойцов с болью рассказывают о надругательстве над могилами сыновей, снятие ангелов, установленных в память о погибших детей, срывании флага 95-й бригады - гордости Украины», - сказала Виктория Краснопир, директор департамента социальной политики городской совета.
В горсовете отметили, что с целью недопущения актов вандализма решено патрулировать территорию военного кладбища силами патрульной и национальной полиции.
Кроме того, будет проработан вопрос скорейшего установки дополнительного освещения с датчиками движения и рассмотрена возможность установки поста для дежурства охранника.
Напомним, последний акт вандализма произошел на военном кладбище
в декабре 2020 года.