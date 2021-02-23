В Житомирском районе обнаружили очередную нелегальную вырубку леса

В Житомирском районе работники лесхоза обнаружили очередной факт незаконной вырубки деревьев. Через час полицейские на автодороге остановили микроавтобус, который без документов перевозил дубовые бревна. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства правонарушений и устанавливают связь между ними.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Утром 22 февраля инспекторы сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Житомирского районного управления ГУНП вблизи с. Мартыновка, что на автодороге Киев - Чоп, остановили автомобиль Mercedes Sprinter. За рулем находился 31-летний житель Ровенской области. Как оказалось при осмотре транспортного средства, в грузовом отсеке водитель перевозил дубовые бревна, не имея на них соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих происхождение древесины", - информирует полиция.
Часом ранее лесоводы сообщили в полицию о том, что на территории одного из кварталов Житомирского лесхоза при осмотре были обнаружена вырубка деревьев породы дуб.
На местах обоих событий работали следственно-оперативные группы полицейских. Правоохранители зафиксировали обстоятельства.
"Транспортное средство с нелегальным сырьем изъято. В рамках начатых уголовных производств по ст. 246 (Незаконная порубка леса) УК Украины правоохранители устанавливают в т.ч. связь между двумя правонарушениями"
, - добавили в полиции.