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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 23 » 13:26:37

В Житомирском районе обнаружили очередную нелегальную вырубку леса

Вчера, 13:48:23 747 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирском районе обнаружили очередную нелегальную вырубку леса

 В Житомирском районе работники лесхоза обнаружили очередной факт незаконной вырубки деревьев. Через час полицейские на автодороге остановили микроавтобус, который без документов перевозил дубовые бревна. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства правонарушений и устанавливают связь между ними.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Утром 22 февраля инспекторы сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 Житомирского районного управления ГУНП вблизи с. Мартыновка, что на автодороге Киев - Чоп, остановили автомобиль Mercedes Sprinter. За рулем находился 31-летний житель Ровенской области. Как оказалось при осмотре транспортного средства, в грузовом отсеке водитель перевозил дубовые бревна, не имея на них соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих происхождение древесины", - информирует полиция.




Часом ранее лесоводы сообщили в полицию о том, что на территории одного из кварталов Житомирского лесхоза при осмотре были обнаружена вырубка деревьев породы дуб.

На местах обоих событий работали следственно-оперативные группы полицейских. Правоохранители зафиксировали обстоятельства.

"Транспортное средство с нелегальным сырьем изъято. В рамках начатых уголовных производств по ст. 246 (Незаконная порубка леса) УК Украины правоохранители устанавливают в т.ч. связь между двумя правонарушениями", - добавили в полиции. 

Тэги: полиция, вырубка деревьев, Житомирский район
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Комментариев: 2
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 15:43:34, Вчера [Материал]

Хороший дуб. Плотненький, ровно порезан. Лесники не в теме? Смешно. Слили какого-то залетного, а на него спишут гектары дубов.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 19:46:23, Вчера [Материал]

а у спринтера на фотке даже рессоры не просели
умели же немцы машины делать....
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