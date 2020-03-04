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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 4 » 15:20:17

Загадочная смерть: в селе под Житомиром обнаружили тела мужчины и женщины

Сегодня, 15:53:17 732 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Загадочная смерть: в селе под Житомиром обнаружили тела мужчины и женщины

 В селе Кодня Житомирского района при загадочных обстоятельствах умерли мужчина и женщина. Их тела обнаружили в одном из домов 3 марта. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции области.

"О подозрительной ситуации в полицию сообщила жительница села. По словам пенсионерки, в одном из домов по соседству в течение двух суток горит свет, однако хозяина не видно. Через окно селяне заметили в доме двух людей без признаков жизни", - говорят в полиции.

Когда в дом зашли сотрудники следственно-оперативной группы полиции, то действительно обнаружили тело хозяина, 1975 года рождения, и его 41-летней знакомой.

По предварительному заключению специалистов, смерть обоих наступила около двух суток назад. На телах не обнаружили признаков насильственной смерти.

"По данному факту начато уголовное производство и назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинское о причинах смерти. Каких-либо телесных повреждений, которые могли бы представлять угрозу жизни, на телах не обнаружено. Проводятся необходимые следственно-розыскные мероприятия", - добавляют правоохранители.
Тэги: полиция, село, Житомирский район, Смерть
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 17:46:44, Сегодня [Материал]
0

недавно приехали из Италии??
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