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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 24 » 11:46:06

На Житомирщине сгорело помещение, где готовили суши. ФОТО

Сегодня, 12:01:06 802 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине сгорело помещение, где готовили суши. ФОТО

 В городе Коростышев ночью 24 февраля произошел пожар в помещении, где изготавливали суши. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.

"В 3:46 по линии "101" от охранной фирмы поступило сообщение о пожаре в кирпичном двухэтажном здании одного из частных предпринимателей города Коростышев. По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что возгорание произошло на первом этаже здания, в помещении, где изготавливают суши. Открытого огня не было, внутри тлел только деревянный стул. Кроме того, вследствие высокой температуры частично расплавилось пластиковое оборудование", - отмечают спасатели.

В 3:54 пожар был локализован и в 04:15 - ликвидирован.

Огонь повредил отделку потолка в помещении и вышеуказанное оборудование. Причина пожара устанавливается специалистами.



Фото: ГСЧС
Тэги: суши, Житомирщина, пожар
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