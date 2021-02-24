На Житомирщине сгорело помещение, где готовили суши. ФОТО

В городе Коростышев ночью 24 февраля произошел пожар в помещении, где изготавливали суши. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает Управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"В 3:46 по линии "101" от охранной фирмы поступило сообщение о пожаре в кирпичном двухэтажном здании одного из частных предпринимателей города Коростышев. По прибытию спасателей на место происшествия было установлено, что возгорание произошло на первом этаже здания, в помещении, где изготавливают суши. Открытого огня не было, внутри тлел только деревянный стул. Кроме того, вследствие высокой температуры частично расплавилось пластиковое оборудование"
, - отмечают спасатели.
В 3:54 пожар был локализован и в 04:15 - ликвидирован.
Огонь повредил отделку потолка в помещении и вышеуказанное оборудование. Причина пожара устанавливается специалистами.
Фото: ГСЧС