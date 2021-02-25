В Житомире с банковских счетов тайно украли 14 миллионов гривен – прокуратура

В Житомире через несанкционированный доступ к банковской системе украли более 14 млн грн. Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.
По данным следствия, к похищению с банковских счетов и отмыванию денежных средств причастна группа лиц, среди которых - главный бухгалтер филиала банка, предприниматель и частные лица.
"Долгое время, с 2011 по 2016 годы, осуществляя при содействии главного бухгалтера несанкционированный доступ к автоматизированной банковской системе, фигуранты дела тайно похищали денежные средства, получая их по поддельным документам в банковских кассах. Полученные противоправным методом средства - одноразовые суммы составляли от 50 до 400 тыс. грн - использовали по своему усмотрению, в том числе для ведения хозяйственной деятельности", - информирует прокуратура.
Следователи полиции сообщили четырем лицам о подозрении в совершении преступлений по ч. 4, 5 ст.185, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 УК Украины.
За инкриминируемые подозреваемым преступления предусмотрено наказание, в частности, лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.