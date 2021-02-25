В Житомире с банковских счетов тайно украли 14 миллионов гривен – прокуратура

"Долгое время, с 2011 по 2016 годы, осуществляя при содействии главного бухгалтера несанкционированный доступ к автоматизированной банковской системе, фигуранты дела тайно похищали денежные средства, получая их по поддельным документам в банковских кассах. Полученные противоправным методом средства - одноразовые суммы составляли от 50 до 400 тыс. грн - использовали по своему усмотрению, в том числе для ведения хозяйственной деятельности", - информирует прокуратура.