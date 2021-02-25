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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 25 » 11:22:37

В Житомире с банковских счетов тайно украли 14 миллионов гривен – прокуратура

Сегодня, 11:28:37 3210 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире с банковских счетов тайно украли 14 миллионов гривен – прокуратура

 В Житомире через несанкционированный доступ к банковской системе украли более 14 млн грн. Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.

По данным следствия, к похищению с банковских счетов и отмыванию денежных средств причастна группа лиц, среди которых - главный бухгалтер филиала банка, предприниматель и частные лица.
 

"Долгое время, с 2011 по 2016 годы, осуществляя при содействии главного бухгалтера несанкционированный доступ к автоматизированной банковской системе, фигуранты дела тайно похищали денежные средства, получая их по поддельным документам в банковских кассах. Полученные противоправным методом средства - одноразовые суммы составляли от 50 до 400 тыс. грн - использовали по своему усмотрению, в том числе для ведения хозяйственной деятельности", - информирует прокуратура.


Следователи полиции сообщили четырем лицам о подозрении в совершении преступлений по ч. 4, 5 ст.185, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

За инкриминируемые подозреваемым преступления предусмотрено наказание, в частности, лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Тэги: Житомир, банк, прокуратура, кража
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 13:29:19, Сегодня [Материал]

какого банка??? А то без конкретики новость похожа на типа "Юная богачка потрясла город Житомир, показав схему обогащения"
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 16:44:38, Сегодня [Материал]

ставлю на ощад, банк этой крайины
третий раз карточку перевыпускают
удоды....
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