Мусор и собачьи экскременты: сейчас житомирские дворы похожи на свалку. ВИДЕО

Житомирские дворы утопают в грязи и в мусоре. Все все то, что зимой прикрывал снег, сейчас так и осталось посреди улиц: пластиковые бутылки, окурки, грязь и собачьи экскременты.
Это лишь часть из картины, которую ежедневно видят жители житомирских дворов, говорится в сюжете "Суспільне".
В один из дворов на улице Лятошинского жители могут попасть только в обход. Кучи мусора здесь везде - от пластиковых бутылок, пакетов - до бутылочек из-под настойки боярышника, которую кто-то в невероятных количествах выпил на футбольном поле. Местный житель Сергей говорит, что все зависит от самих людей.
"Люди сами это делают, их никто не заставляет мусорить. Так же и этот боярышник пить. Как люди воспитаны, так и поступают. Сюда можно дойти только в обход, если не хочешь испачкать свою обувь. Иначе - потратишь пол пачки салфеток, чтобы вытереть обувь", - отметил житомирянин.
Ванда Витковская ежедневно по несколько часов гуляет в сквере в микрорайоне Полевая с ребенком, впрочем сейчас прогулка превращается в проход по минному полю, где "минами" выступают собачьи экскременты, которые до недавнего времени скрывал снег.
"Владелец четвероногого друга ведет животное, гуляет, но никто за этим четвероногим другом не убирает. Снег сошел, это все осталось. Не всегда получается вовремя заметить экскременты, когда идешь с коляской и смотришь за ребенком", - рассказала житомирянка.
В городском совете говорят: дворы жилых домов убирают управляющие компании. С ними уже проводят работу относительно более оперативной уборки.
Все остальные территории закреплены за коммунальными предприятиями, которые убирают по графику.