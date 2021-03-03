Мусор и собачьи экскременты: сейчас житомирские дворы похожи на свалку. ВИДЕО

"Люди сами это делают, их никто не заставляет мусорить. Так же и этот боярышник пить. Как люди воспитаны, так и поступают. Сюда можно дойти только в обход, если не хочешь испачкать свою обувь. Иначе - потратишь пол пачки салфеток, чтобы вытереть обувь", - отметил житомирянин.