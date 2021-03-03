Житомирянин нашел чужую карточку и пошел по магазинам: накупил товаров на 13 тысяч

Житель Житомира нашел чужую банковскую карту и рассчитывался ею в магазинах до тех пор, пока не заметила владелица. Мужчина успел купить товаров на 13 тысяч гривен, рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"В Житомирское районное управление полиции обратилась 48-летняя горожанка, которая сообщила, что ее обокрали. По словам заявительницы, недавно она обнаружила пропажу своей банковской карты. Просмотрев сообщения на мобильном телефоне, она поняла, что кто-то пользовался платежным средством, опустошив ее счет. Только после этого женщина его заблокировала"
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Полицейские провели ряд следственно-оперативных действий и собрав имеющуюся информацию установили, что к исчезновению денежных средств причастен 32-летний житомирянин.
"Предварительно, неподалеку от своего дома он нашел и присвоил чужую банковскую карточку. В течение нескольких дней мужчина использовал ее и в разных магазинах города бесконтактным способом расчета приобрел товаров на сумму более 13 тысяч гривен", - отметили полицейские.
Сейчас идет выяснение всех обстоятельств в рамках уголовного производства, начатого по ст. 185 (кража) УК Украины. Именно так расценивается использование чужого платежного средства.
"Поэтому, если вы нашли чью-то банковскую карточку, отдайте ее в ближайшее отделение соответствующего банка. Этим вы поможете человеку, который ее потерял, а себя убережете от неприятностей"
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