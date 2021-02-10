Житомирянин украл 30 000 гривен с карточки коллеги по работе, пока тот спал

"Поздно вечером, воспользовавшись тем, что коллега заснул, 34-летний житомирянин похитил из кармана мобильный телефон и банковскую карту и отправился в областной центр. Там он остановился вблизи нескольких терминалов самообслуживания, где и снял со счета заявителя около 30 тысяч гривен. Сразу спустя "товарищ" вернулся за город и разложил "одолженные" вещи по местам. Утром же, услышав историю своего коллеги, последний искренне удивлялся похищению средств и сочувствовал ему", - рассказали в полиции.