Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 10.02.2021    12:23:25
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Февраль » 10 » 09:39:13

Житомирянин украл 30 000 гривен с карточки коллеги по работе, пока тот спал

Сегодня, 09:51:40 435 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирянин украл 30 000 гривен с карточки коллеги по работе, пока тот спал

 Житомирские полицейские задержали 34-летнего мужчину, который украл с банковского счета товарища 30 тысяч гривен. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

"В Житомирское районное управление полиции обратился 42-летний мужчина с сообщением о краже. По словам заявителя, утром 5 февраля он увидел несколько смс-сообщений, в которых говорилось о снятии денег с его банковской карты. Проверив информацию, мужчина действительно обнаружил пропажу со счета всех средств, а это - около 30 тысяч гривен", - отмечают правоохранители.

В результате проведенных розыскных мероприятий местные оперативники криминальной полиции установили места выдачи наличных и личность предполагаемого похитителя. Им оказался 34-летний коллега по работе заявителя.

По словам последнего, накануне вечером они с напарником выпивали в одной компании за городом. Поводом для праздника стало получение мужчинами заработной платы, а следовательно карта заявителя пополнилась на кругленькую сумму.
 

"Поздно вечером, воспользовавшись тем, что коллега заснул, 34-летний житомирянин похитил из кармана мобильный телефон и банковскую карту и отправился в областной центр. Там он остановился вблизи нескольких терминалов самообслуживания, где и снял со счета заявителя около 30 тысяч гривен. Сразу спустя "товарищ" вернулся за город и разложил "одолженные" вещи по местам. Утром же, услышав историю своего коллеги, последний искренне удивлялся похищению средств и сочувствовал ему", - рассказали в полиции.


Однако уже через несколько часов с мужчиной общались оперативники Житомирского районного управления полиции. В содеянном он признался, снятые в терминалах средства правоохранители у него изъяли.

Правовая квалификация события - ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За хищение чужого имущества житомирянину грозит наказание от штрафных санкций и до 3 лет заключения.
Тэги: кража, Житомир, банковская карта
Комментариев: 2
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:16:44, Сегодня [Материал]
0

Про відеокамери всередині банкомату та інші системи контролю банківських операцій 34-річний мужчино не здогадувався.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:09:08, Сегодня [Материал]
0

да уж
зачем, имея телефон, куда-то ехать. Приложение же есть.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus