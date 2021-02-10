Житомирянин украл 30 000 гривен с карточки коллеги по работе, пока тот спал

Житомирские полицейские задержали 34-летнего мужчину, который украл с банковского счета товарища 30 тысяч гривен. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
"В Житомирское районное управление полиции обратился 42-летний мужчина с сообщением о краже. По словам заявителя, утром 5 февраля он увидел несколько смс-сообщений, в которых говорилось о снятии денег с его банковской карты. Проверив информацию, мужчина действительно обнаружил пропажу со счета всех средств, а это - около 30 тысяч гривен"
, - отмечают правоохранители.
В результате проведенных розыскных мероприятий местные оперативники криминальной полиции установили места выдачи наличных и личность предполагаемого похитителя. Им оказался 34-летний коллега по работе заявителя.
По словам последнего, накануне вечером они с напарником выпивали в одной компании за городом. Поводом для праздника стало получение мужчинами заработной платы, а следовательно карта заявителя пополнилась на кругленькую сумму.
"Поздно вечером, воспользовавшись тем, что коллега заснул, 34-летний житомирянин похитил из кармана мобильный телефон и банковскую карту и отправился в областной центр. Там он остановился вблизи нескольких терминалов самообслуживания, где и снял со счета заявителя около 30 тысяч гривен. Сразу спустя "товарищ" вернулся за город и разложил "одолженные" вещи по местам. Утром же, услышав историю своего коллеги, последний искренне удивлялся похищению средств и сочувствовал ему", - рассказали в полиции.
Однако уже через несколько часов с мужчиной общались оперативники Житомирского районного управления полиции. В содеянном он признался, снятые в терминалах средства правоохранители у него изъяли.
Правовая квалификация события - ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За хищение чужого имущества житомирянину грозит наказание от штрафных санкций и до 3 лет заключения.
зачем, имея телефон, куда-то ехать. Приложение же есть.