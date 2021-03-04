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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 4 » 11:56:51

Верховная Рада переименовала село в Житомирском районе

Сегодня, 12:26:51 1257 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Верховная Рада переименовала село в Житомирском районе

 Верховная Рада Украины 3 марта приняла ряд постановлений о переименовании населенных пунктов. В частности, депутаты изменили название села в Житомирском районе.

На сайте ВР сообщается, что село Кринички Житомирского района отныне называется Буймир.

Село, в котором проживает 55 человек, входит в состав Станишовской сельской территориальной громады и находится на расстоянии 23 км от Житомира.

В пояснительной записке к проекту решения указано, что вопрос о переименовании села Кринички инициирован его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

Отмечается, что до 1970-х годов село Кринички называлось Буймир.

Переименовании села поддержано территориальной громадой на общественных слушаниях, согласовано в соответствии с законодательством, рассмотрено и одобрено Станишовским сельским, Житомирским районным и Житомирским областным советами.
Тэги: Житомирский район, село, переименование, Рада
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Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:40:43, Сегодня [Материал]

интересно, почему его в 1946 в Крынычки переименовали?
Живу_на_Восточной
2 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 13:44:39, Сегодня [Материал]

На старих мапах село записано як Bujmar/Буймаръ, з 1906 року з'являється назва Буймеръ, яка згодом витіснила першу. Звідки з'явилася назва Кринички — невідомо.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:59:31, Сегодня [Материал]

вопрос не откуда, вопрос зачем
Заречаны и Глубочицу переименовали из-за благозвучия
Крошни объединили из-за политкорректности
Живу_на_Восточной
4 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 18:36:37, Сегодня [Материал]

Просто так, рівно як і Тетерівку (Альбінівку), Сонячне (Андріївку). Псище(Псища) дійсно звучить так собі, а от Вацьків чим не догодив — ХЗ, до сих пір Вацківський провулок існує, і нічого

Та не через політкоректність, а для того щоб утворити повноцінне СМТ, рівно як село Видумку об'єднали з Соколовою Горою. А землі такого села як Церковщина, взагалі розділили між Соколовою Горою та Житомиром. І якщо Видумку ще знають, то назва "Церковщина" з ужитку зникла взагалі,
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