Верховная Рада переименовала село в Житомирском районе

Верховная Рада Украины 3 марта приняла ряд постановлений о переименовании населенных пунктов. В частности, депутаты изменили название села в Житомирском районе.
На сайте ВР сообщается, что село Кринички Житомирского района отныне называется Буймир.
Село, в котором проживает 55 человек, входит в состав Станишовской сельской территориальной громады и находится на расстоянии 23 км от Житомира.
В пояснительной записке
к проекту решения указано, что вопрос о переименовании села Кринички инициирован его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.
Отмечается, что до 1970-х годов село Кринички называлось Буймир.
Переименовании села поддержано территориальной громадой на общественных слушаниях, согласовано в соответствии с законодательством, рассмотрено и одобрено Станишовским сельским, Житомирским районным и Житомирским областным советами.