Фотопроєкт заводу «Кромберг енд Шуберт»: «Ти - жінка»

На житомирському заводі «Кромберг енд Шуберт» працює 2533 жінок. Це понад 60 % колективу. Жінки відповідають за важливі процеси на підприємстві, чи то своєчасне якісне виготовлення продукції на лінії чи управлінські стратегічні рішення в офісі. З 15 посад начальників відділів, 9 займають жінки. Якщо хоча б частини з них не буде – все перестане працювати. Бо жінка в компанії «Кромберг енд Шуберт» - це потужна сила, яка рухає процес, веде команду вперед.

Разом з тим кожна з цих жінок є для когось донькою, сестрою, дружиною, мамою. Але в першу чергу вона є окремою особистістю. Можливо, ніжною, а можливо суворою. Можливо, турботливою, а можливо вимогливою. Можливо, їй 18, а можливо 58 років, але в душі їй все одно 18 і вона катається з гірки на санчатах, фарбує волосся у рожевий і не звертає уваги на людей навколо. Вона така, яка вона є. Вона неповторна у всьому. І навіть якщо ви покажете нам двох ідентично схожих близнючок, у кожної з них буде унікальна душа.

Тому від імені компанії «Кромберг енд Шуберт» хочемо звернутися до кожної жінки персонально. Дякуємо тобі за те, що ти робиш, що несеш у цей світ. Ти варта уваги щодня, ти варта найкращих квітів без приводу. Нехай весна надихає тебе на нові ідеї, на позитивні емоції і переможні звершення.

Просто будь собою.

Kromberg & Schubert