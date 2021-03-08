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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 8 » 21:58:39

8 марта женщина прыгнула с 45-метрового моста в реку и осталась жива

Сегодня, 22:14:39 301 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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8 марта женщина прыгнула с 45-метрового моста в реку и осталась жива

 Сегодня 8 марта, в житомирском парке имени Гагарина, с 45-метрового подвесного моста в реку бросилась молодая женщина. Об этом сообщают житомиряне в соцсетях.

В пресс-службе патрульной полиции Житомирской области подтвердили информацию о происшествии, отметив, что женщина выжила.

«Около 15:50 заявитель сообщил, что с пешеходного моста в реку упал человек. Выяснилось, что, по предварительной информации, женщина 35 лет совершила попытку самоубийства, прыгнув с моста в реку. К счастью, она осталась жива. Спасатели и медики на месте происшествия оказывали помощь пострадавшей», - сообщила пресофицер управления патрульной полиции Татьяна Носадчук.

Как стало известно Житомир Инфо, пострадавшая ранее имела психическое заболевание и находилась на учете в медучреждении.

Событие обсуждают пользователи соцсети фейсбук.

«Сегодня была свидетелем того, как девушку спасали. Интересно, выжила ли?», - написала Людмила Декан и опубликовала фото с места происшествия. В комментариях люди сообщают, что женщина с тяжелыми травмами госпитализирована в больницу.

Как сообщал «Журнал Житомира», 23 февраля 2021 в житомирском парке отдыха имени Гагарина с подвесного моста прыгнул 19-летний юноша. Парень упал на асфальт и погиб.



Тэги: мост, Житомир, самоубийство
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