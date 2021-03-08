8 марта женщина прыгнула с 45-метрового моста в реку и осталась жива

Сегодня 8 марта, в житомирском парке имени Гагарина, с 45-метрового подвесного моста в реку бросилась молодая женщина. Об этом сообщают житомиряне в соцсетях.
В пресс-службе патрульной полиции Житомирской области подтвердили информацию о происшествии, отметив, что женщина выжила.
«Около 15:50 заявитель сообщил, что с пешеходного моста в реку упал человек. Выяснилось, что, по предварительной информации, женщина 35 лет совершила попытку самоубийства, прыгнув с моста в реку. К счастью, она осталась жива. Спасатели и медики на месте происшествия оказывали помощь пострадавшей», - сообщила пресофицер управления патрульной полиции Татьяна Носадчук.
Как стало известно Житомир Инфо
, пострадавшая ранее имела психическое заболевание и находилась на учете в медучреждении.
Событие обсуждают пользователи соцсети фейсбук.
«Сегодня была свидетелем того, как девушку спасали. Интересно, выжила ли?», - написала Людмила Декан и опубликовала фото с места происшествия. В комментариях люди сообщают, что женщина с тяжелыми травмами госпитализирована в больницу.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 23 февраля 2021 в житомирском парке отдыха имени Гагарина с подвесного моста прыгнул 19-летний юноша. Парень упал на асфальт и погиб.