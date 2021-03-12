Памяти легендарного житомирского тренера по боксу Владимира Кирилюка

Кирилюк Владимир Васильевич - тренер по боксу, мастер спорта по боксу и чемпион Украины, финалист Вооружённых Сил СССР, победитель международных и всесоюзных турниров, дважды – чемпион Союза среди студентов. Всего провёл 207 боев на ринге, из которых 196 выиграл (за 14 лет). 8 лет был в сборной Украины, 2 года – в сборной СССР, 2 года в сборной ВС. 35 лет работал тренером. Интервью от 07.03.2007 года газета «20 Хвилин» (архив) статья «Почему наше государство наплевало на спорт»:



«Почему наше государство наплевало на спорт»

Во все времена люди жаждали зрелищ. Как говорится, сыты не хлебом единым. И в категорию самых ярких зрелищ с переживаниями на грани фанатизма всегда входил спорт. Особенно отдельные его виды. Например, бокс, который всегда вызывал у болельщиков шквал эмоций.



Сегодня бокс разделился на профессиональный и любительский. Первый - для великих достижений, побед и карьеры, второй — для себя, для поддержания своей спортивной формы и самозащиты. И сегодня развитию любительского бокса способствуют именно профессионалы, которых в нашей стране, а тем более в такой провинции, как Житомир, - единицы. Порой удивляешься сам себе: живешь в городе и даже не подозреваешь, что рядом, по тем же улицам, ходят настоящие живые легенды, одна из которых - наш сегодняшний собеседник, довольно известный тренер по боксу, мастер спорта и чемпион Украины, победитель многих международных соревнований в этом виде спорта Владимир Кирилюк.

«Однажды мне надоело терпеть обиды мальчишек.....

— Итак, начнем с предыстории. Как вы попали в спорт?



— В детстве (да и сейчас) я был очень маленького роста, всегда терпел от мальчишек обиды, в том числе и физические. В один прекрасный день терпение мое лопнуло. И в 1960 г. я записался в секцию бокса. Тогда в Житомире был единственный зал в районе «Выставки». Мне еще не было 15 лет, когда я начал участвовать в соревнованиях. Было трудно, так как мой вес (46 кг) тогда не дотягивал даже до минимальной нормы - 50 кг. Перед соревнованиями мне приходилось накачивать себя едой и жидкостью. В 1965 г. я впервые стал чемпионом Украины. Меня пригласили в Институт физкультуры. Вскоре вошел в состав сборной, а в 1968 г. стал мастером спорта по боксу. Тогда к этому званию были высочайшие требования, введенные еще в 1932 году. Дважды был чемпионом Украины, финалистом Вооруженных Сил СССР, победителем международных и всесоюзных турниров, дважды — чемпионом Союза среди студентов. Всего я провел 207 боев на ринге, из которых 196 выиграл (за 14 лет). 8 лет был в сборной Украины, 2 года — в сборной СССР, 2 года - в сборной ВС. Вот уже 35 лет работаю тренером. Люблю родной город, потому все эти годы тренировал в Житомире.»



Из Житомира вышли многие профессионалы

— И как обстоят дела с воспитанием профессионалов в Житомире?



— Знаете, в Житомире были воспитаны многие звезды профессионального бокса. Чего стоит только Михаил Коршунов, который живет в Питере! В свое время он был победителем первенства СССР среди молодежи. Были и другие житомиряне, имена которых золотыми буквами вписаны в историю отечественного и мирового бокса. Это Олег Баранков, Иосиф Гросман. Они в свое время занялись культивированием бокса в среде житомирской молодежи. Психология бокса шестидесятых годов и сегодняшнего - разительно отличаются. Раньше, несмотря на трудные годы, государство выделяло значительные средства на развитие бокса, да и спорта в целом. Проводились систематические сборы, у спортсменов было прекрасное питание, залы были оснащены необходимым спортивным снаряжением: лапы, обувь, перчатки. Что говорить, если спортсмены могли позволить сами приобретать себе все это.

Украина не смогла прокормить даже братьев Кличко

- Как изменился бокс за постсоветский период?



— Конечно, за многие годы изменились правила игры (в качестве раундов, спортос-нащении и прочее). Но не это главное. Как только мы были приняты в Евросоюз, бокс стал на «коммерческие рельсы». Теперь профессионалы могут зарабатывать. Но профессионализм достигается трудным путем любительских тренировок. А вот с этим стало совсем плохо. Такой спорт в Украине брошен на произвол судьбы. Все эти постсоветские годы совершенно не выделялись средства на развитие бокса. Не было и базы. Занимались в «Авангарде», где тренировочный зал - 60 квадратных метров. Это же дикость! Поэтому талантливые спортсмены, долго не думая, уезжали в Киев, Москву, Питер. Имея там условия для профессиональных тренировок, со временем покупаются западными клубами и промоутерами. Украина не могла прокормить даже братьев Кличко, и их спортивным «воспитанием» занялись немцы. Сейчас многие наши земляки тренируются за границей. Например, бердичевский Кучерук - в Австралии, второй бердичевский спортсмен Крымчак — в Испании. Что касается Житомира, то здесь условий для развития бокса до последнего времени не было абсолютно. Объясняю с помощью арифметики: сегодня средние перчатки стоят 120 грн., хорошие — 150 долларов, маска — 100 долларов, капа - 50, фирменная боксерская обувь — 300 у. е. и т. д. А так как бокс справедливо считают спортом пролетариев, то у спортсменов таких средств нет. Ведь в бокс идут ребята из простых семей. Так и раньше было. Кулаки — единственное, чем они могут за себя постоять. Но не нужно воспринимать мои слова однобоко. Никто из моих воспитанников бандитом или преступником не стал. Боксеры - люди достаточно благородные. Слабых не тронут никогда

Спортклуб на голом энтузиазме

- Вы сказали, что до последнего времени дела житомирского бокса были безнадежны. Что-то изменилось или произошло?



- Да, в Житомире действительно произошло нечто очень обнадеживающее.

Расскажу об этом по порядку. В 2003 году на Малеванке был создан спортклуб «Легион». Это общественная неприбыльная организация. В отличие от других подобных организаций, «Легион» изначально имел спонсоров. Я стоял у истоков создания этого клуба. Изначально он был зарегистрирован как футбольный и состоял из ребят (скажем, среднего возраста), которые занимались футболом, как говорят, для себя. Это Александр и Ва¬лерий Коцюбко, Олег Мали¬новский, Виктор Бабич и другие. Все эти люди — материально состоявшиеся. Будучи отцами, они увидели, что сегодня для детей не делается практически ничего (со стороны государства). Привлекая спонсоров и вкладывая свои личные деньги, они создали спортклуб для привлечения детей. Было решено не ограничиваться футболом. Сейчас в «Легионе» есть секции бокса (ею руковожу я) и греко-римской борьбы (Алексей Есипенко). В ближайшее время будут еще бальные танцы. Ведь девчонок тоже нужно привлекать к спорту. Хотя у меня на бокс ходят две девочки. Но я считаю, что это все-таки неженский вид спорта. Девчонкам больше подходит, например, бесконтактное каратэ. Сейчас у нас тренируется 69 человек; кроме меня, работают ещё два тренера - Максим Шевчук и Сергей Золовцев. Детей нетрудно привлечь, трудно — сохранить.

Некоторые дети теряют сознание от голода

— С чем связано то, что дети трудно сохраняются, как вы сказали, в спорте?



- К нам идут дети из бедных и неблагополучных семей. Некоторые приходят «босиком». Несколько занятий говорят, что забыли спортивную обувь. Потом выясняется, что у ребенка ее нет, и, главное, - не за что купить. Многие дети теряют сознание на тренировках от голода. Президент клуба Александр Коцюбко стремится максимально обеспечить детей всем необходимым. Приобрели самую «крутую» футбольную форму «Лото», для других видов спорта тоже закупается все. Спортсмены клуба в настоящее время тренируются в спортивном комплексе на Малеванке, идейным вдохновителем создания которого стал начальник управления МЧС в Житомирской области генерал-майор Леонид Антонюк. А совсем недавно при содействии городского головы Веры Шелудченко «Легиону» передали в аренду развалившийся дом культуры. Руководители клуба планируют сделать из него спорткомплекс уже к осени этого года. Сейчас мы работаем без стационарной базы (по школам и спорткомплексам). А ведь база - составляющая успеха, наряду с финансированием и квалифицированными специалистами. Из-за отсутствия базы дети тоже «отсеиваются». Ведь сейчас нет нормальных раздевалок и душевых.



И даже в таких условиях у нас есть победы, которыми можно гордиться: уже подготовлены 3 чемпиона об¬ласти и 6 призёров, а Роман Вернадский, которого тренирую я и Леонид Щипец, стал призёром двух международных турниров. 12-18 февраля сборная команда области вернулась из Донецка, где наши боксёры принимали участие в 8-й спартакиаде студентов. Чемпионом этих соревнований в весе 81 кг стал мастер спорта Вячеслав Шабранский (тренер Трофи-менко В. В.). Теперь Вячеслав будет защищать честь сборной Украины на чемпионате Европы.



Мы стараемся выделять и стимулировать талантливых детей. Хотим взрастить профессионалов, но это не главная задача клуба. Я предпочел слабого, но морально устойчивого ученика»



- Что же является основной целью вашего клуба?



— Главное — моральная сторона, воспитание честных, порядочных людей. Спорт подразумевает колоссальный труд. Должна быть дисциплина, самоотдача, упорство. Только так можно достичь высот. Но это участь отдельных ребят. Сейчас мы хотим создать массовость, привлечь побольше ребят. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение вело здоровый образ жизни, чтобы ребята были заняты полезными вещами и подходили к этому с энтузиазмом. То, что мы затеяли, складывается в единую систему: воспитание, качество работы, красочность и привлекательность (дети видят из СМИ, как это происходит за границей), а также контакт с родителями, школой и т. д.



Воспитание — первоочередная задача. Если бы у меня стоял выбор между талантливым, но непорядочным учеником и менее сильным, но отличающимся высокими моральными качествами, я бы выбрал второго. Вообще для того, чтобы не погиб спорт, нужны энтузиасты. Мы затеяли этот клуб на энтузиазме. Если, дай Бог, поднимемся, может, государство и обратит на нас внимание. Будущее - за клубным спортом.

— Если бы вы начинали жизнь сначала, какой бы вы избрали путь?



— Я никогда не жалел, что выбрал такой путь. Если бы можно было жизнь как пленку перекрутить назад, то я бы снова стал тренером по боксу.



