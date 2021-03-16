С Днем украинского добровольца!

15 марта 2014 года в селе Стрелково Генеческого района высадился российский десант. Это событие вызвало широкий резонанс по всей Стране. В осаду были взяты газораспределительные пункты, которые дают газ на Крым и всю Херсонскую область. Село Стрелковое является стратегически важным объектом – через него проходила и проходит сейчас газотранспортная магистраль через Херсонскую область на Джанкой.
В освобождении села участвовали части Житомирской 95 аэромобильной бригады и добровольческий батальон «Полесье». Батальон «Полесье», прибыл в село Стрелковое 21 марта 2014 года. Наша задача состояла в том, чтобы освободить село Стрелковое и остановить захват украинской земли. И с этой задачей мы успешно справились. Справились и с холодом, и со жгучим, пронизывающим до костей ветром, и с бытовыми сложностями в полевых условиях, и с депутатским предательством (депутаты сельсовета проголосовали тогда за вывод наших войск из села Стрелковое и его окрестностей). И все равно – победила Украина!
Передаю привет всем друзьям –добровольцам, а это, в основном, все майдановцы. Также передаю привет всем бойцам легендарной 95 бригады и их командиру – прославленному Олегу Будницкому.
С благодарностью отношусь к хозяину базы «Волна», который предоставил свои помещения для штаба. И благодарность жителям села Стрелковое за поддержку и помощь. Очень благодарны за помощь директору сельской школы Крестьянову О.В. и главе совета школы Одесюк Л.Л., а также учителям школы Мирному В.В. и другим. Прошло семь лет. Но из памяти людей невозможно стереть такие значимые события. И люди, и жители села, и украинские бойцы-защитники, будут с теплотой вспоминать о том, как все мы сражались и побеждали.
Поздравляю все добровольцев, которые сражались и сражаются на всей участках зоны АТО. Оставайтесь живы! Здоровья вам, сил и энергии и долгих-долгих лет жизни в нашей прекрасной Украине на нашей богатой и щедрой земле!