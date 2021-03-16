Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 16.03.2021    18:23:44
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 16 » 14:30:18

С Днем украинского добровольца!   PR  

Сегодня, 14:30:18 363 3 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
С Днем украинского добровольца!

 15 марта 2014 года в селе Стрелково Генеческого района высадился российский десант. Это событие вызвало широкий резонанс по всей Стране. В осаду были взяты газораспределительные пункты, которые дают газ на Крым и всю Херсонскую область. Село Стрелковое является стратегически важным объектом – через него проходила и проходит сейчас газотранспортная магистраль через Херсонскую область на Джанкой. 

В освобождении села участвовали части Житомирской 95 аэромобильной бригады и добровольческий батальон  «Полесье». Батальон «Полесье», прибыл в село Стрелковое 21 марта 2014 года. Наша задача состояла в том, чтобы  освободить село Стрелковое и остановить захват украинской земли.  И с  этой задачей мы  успешно справились. Справились и с холодом, и со жгучим, пронизывающим до костей ветром, и с бытовыми сложностями в полевых условиях, и с депутатским предательством (депутаты сельсовета проголосовали тогда за вывод наших войск из села Стрелковое и его окрестностей).  И все равно – победила Украина!

Передаю привет всем друзьям –добровольцам, а это, в основном, все майдановцы. Также передаю привет всем бойцам легендарной 95 бригады и их командиру – прославленному Олегу Будницкому.

С благодарностью отношусь к хозяину базы «Волна», который предоставил свои помещения для штаба. И благодарность жителям села Стрелковое за поддержку и помощь. Очень благодарны за помощь директору сельской школы Крестьянову О.В. и главе совета школы Одесюк Л.Л., а также учителям школы Мирному  В.В. и другим. Прошло  семь лет. Но из памяти  людей невозможно стереть такие значимые события.  И люди, и жители села, и украинские бойцы-защитники, будут с теплотой вспоминать о том, как все мы сражались и побеждали. 

Поздравляю все добровольцев, которые сражались и сражаются на всей участках зоны АТО. Оставайтесь живы! Здоровья вам, сил и энергии и долгих-долгих лет жизни в нашей прекрасной Украине на нашей богатой и щедрой земле!   

Доброволец Александр Коцюбко
 
 
 
Новости партнеров
Комментариев: 3
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 14:48:09, Сегодня [Материал]

О, Коцюбко еще и доброволец. Думал только козак, патриот, ... [100 других титулов]
predi
3 predi (predi)   • 15:55:50, Сегодня [Материал]

Он же ваивал.
Тільки як він на нашу сторону потім потрапив?
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:16:17, Сегодня [Материал]

Щось заметушився отаман-осавул останнім часом. До виборів заздалегідь готується.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus