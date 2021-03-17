Стадиону «Полесье» нужно еще 100 миллионов, чтобы получить ІІІ категорию и принимать матчи УПЛ

Житомирском стадиона «Полесье», чтобы получить III категорию ФФУ и принимать матчи УПЛ, необходимо делать отдельный проект и провести реконструкцию еще на почти 100 млн грн.
Об этом председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко сообщил народным депутатам в ответ на депутатский запрос
о принятии неотложных мер для завершения реконструкции центрального стадиона «Полесье», передает Житомир инфо
.
В ответе, датированном 9 марта, Виталий Бунечко, в частности, объясняет, что основными причинами длительной реконструкции стадиона является «недостаточность финансового ресурса при высокой стоимости проекта» и «неоднократные изменения в проектные решения».
Относительно стоимости работ, то реконструкция «Полесья» уже имеет сметную стоимость 204,4 млн грн, но может увеличиться еще на 100 млн грн, если стадион хочет получить III категорию, которая позволяет проведение матчей чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги, финальные матчи Кубка и Суперкубка Украины и, по согласованию с УЕФА, ФИФА - официальные международные матчи.
Скриншот из ответа председателя ОГА на депутатский запрос
Отметим, что житомирский стадион «Спартак-Арена» имеет I категорию: разрешено проведение матчей чемпионатов среди команд клубов ПФЛ Украины II лиги, молодежных составов команд, команд U-19 и Кубка Украины до стадии 1/4 финала.
Категория II, которую, скорее всего, получит стадион «Полесье», позволяет проведение матчей чемпионатов среди команд клубов ПФЛ Украины I лиги, Кубка Украины до стадии 1/2 финала.
Предыстория
Реконструкция центрального стадиона "Полесье" продолжается уже 15 лет. В конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции
, однако стадион "Полесье" до сих пор не сдали в эксплуатацию.
17 февраля под стенами ОГА прошла акция протеста
, во время которой глава ОГА Бунечко заявил, что ГАСИ вернула документы для уточнения.
4 марта документы снова были направлены в ГАСИ. Руководство области надеется, что 26 марта ФК "Полесье" сможет сыграть
матч на домашнем стадионе.