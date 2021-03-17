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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 17 » 10:30:52

Стадиону «Полесье» нужно еще 100 миллионов, чтобы получить ІІІ категорию и принимать матчи УПЛ

Сегодня, 10:36:52 706 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стадиону «Полесье» нужно еще 100 миллионов, чтобы получить ІІІ категорию и принимать матчи УПЛ

 Житомирском стадиона «Полесье», чтобы получить III категорию ФФУ и принимать матчи УПЛ, необходимо делать отдельный проект и провести реконструкцию еще на почти 100 млн грн.

Об этом председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко сообщил народным депутатам в ответ на депутатский запрос о принятии неотложных мер для завершения реконструкции центрального стадиона «Полесье», передает Житомир инфо.

В ответе, датированном 9 марта, Виталий Бунечко, в частности, объясняет, что основными причинами длительной реконструкции стадиона является «недостаточность финансового ресурса при высокой стоимости проекта» и «неоднократные изменения в проектные решения».

Относительно стоимости работ, то реконструкция «Полесья» уже имеет сметную стоимость 204,4 млн грн, но может увеличиться еще на 100 млн грн, если стадион хочет получить III категорию, которая позволяет проведение матчей чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги, финальные матчи Кубка и Суперкубка Украины и, по согласованию с УЕФА, ФИФА - официальные международные матчи.

Скриншот из ответа председателя ОГА на депутатский запрос


Отметим, что житомирский стадион «Спартак-Арена» имеет I категорию: разрешено проведение матчей чемпионатов среди команд клубов ПФЛ Украины II лиги, молодежных составов команд, команд U-19 и Кубка Украины до стадии 1/4 финала.

Категория II, которую, скорее всего, получит стадион «Полесье», позволяет проведение матчей чемпионатов среди команд клубов ПФЛ Украины I лиги, Кубка Украины до стадии 1/2 финала.
 

Предыстория


Реконструкция центрального стадиона "Полесье" продолжается уже 15 лет. В конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции, однако стадион "Полесье" до сих пор не сдали в эксплуатацию.

17 февраля под стенами ОГА прошла акция протеста, во время которой глава ОГА Бунечко заявил, что ГАСИ вернула документы для уточнения.

4 марта документы снова были направлены в ГАСИ. Руководство области надеется, что 26 марта ФК "Полесье" сможет сыграть матч на домашнем стадионе.
Тэги: реконструкция, Житомир, стадион полесье
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Комментариев: 6
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 11:38:48, Сегодня [Материал]

а че не 200 миллионов?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:32:07, Сегодня [Материал]

Я так понял, что для получения категории, не хватает посадочных зрительских мест. А чтобы построить новые трибуны, например Восточную, нужно срывать красные беговые дорожки с песочницей. Но там проходят еще и всевозможные коммуникации. Полноценный проект был оплачен и готов в 2014 году. Его презентовал Роман Щебетов и согласован проект был с Житомирской областной федерацией футбола и с Федерацией футбола Украины. Вопрос к Щебетову - ты почему снес трибуны и построил легкоатлетический манеж, кто тебе дал на это право? Гундич ? Или Зубко? Почему до сих пор Щебетов не в тюрьме? Вам надо 100 млн? - Возьмите снимите накрытие Житомирского ЖОКа и пусть Зубко отдаст 200 млн назад и тогда будет за что построить стадион. Это ярчайший пример коррупции и беззакония - строят то, что в голову взбрело.
zt-gregori
4 Григорій (zt-gregori)   • 12:52:03, Сегодня [Материал]

кількість місць тут ні до чого. в документі вказано, що потрібно для 3-ї категорії.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:41:45, Сегодня [Материал]

По стадиону "Спартак-арена" тоже "цирк" такой же. Там тоже обворовали налогплательщиков. Тот же подрядчик Болейко, но тут галвную скрипку играет не Щебетов, а Моисеев - депутат горсовета и руководитель бюджетной комиссии города. Точно так же, ка на "Полесье" вывезли всю землю, продали ее. Где деньги, Моисеев? Где деньги, господа следователи? Куда делись деньги налогоплательщиков за 14416 кубов земли по ценам 2015 общей стоимостью 2 млн 883 тысячи гривен? Моисеев был замом Дебоя, потом зам.Сухомлина, сейчас возглавляет партию "Пропозиция" и на протяжении многих лет глава бюджетной комисси. Я даже не сомневаюсь, что покрытие, которе они туда купили - некачественное.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:27:01, Сегодня [Материал]

Во-первых Федерация футбола Украины издевается над житомирским футболом Поэтому не выдает категорию. Для того, чтобы ФФУ выдала, нужно обратить внимание на искусственное покрытие "Спартак-арены", которое Житомир купил у Федерации футбола Украины. Фирма "Политон" отказалась выпускать это покрытие, потому что это старый образец и не сертифицирован. И покрытие это для легкоатлетов, которое превращается потом в ковролин. Этот проект создан для воровства бюджетных денег. Сейчас Генеральная Прокуратура возбудила уголовное дело против ФФУ по этой тематике. Берите этот ковролин, везите в Генпрокуратуру или в ФФУ , они вам быстро категорию выдадут. Житомиру нужен футбол, как воздух.
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 14:54:43, Сегодня [Материал]

За такие деньги, там самолеты должны садиться, будет еще один аэропорт!

ЗЫ: спасибо, не нужно. Только вот житомиряне вздохнули, наконец-то это чудо коррупции перестанет сосать из бюджета города миллионы гривен, и вот те на - опять нужна куча денег. И даже не сомневайтесь, как только выделят эти 100 лямов, потом попросят еще и еще и еще. Мы это уже много лет проходили.
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