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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Март » 18 » 14:36:07

В житомирском парке два человека пытались прыгнуть с моста: отговорили прохожие и полиция

Сегодня, 14:55:30 450 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском парке два человека пытались прыгнуть с моста: отговорили прохожие и полиция

 17 марта в Житомире двое людей пытались прыгнуть с пешеходного моста в городском парке культуры и отдыха.

Первый мужчина попытался покончить с жизнью из-за семейных обстоятельств, второй рассказал, что проиграл большую сумму на игровых автоматах, информирует "Суспільне".

Первая попытка самоубийства произошла в 16:09. Полицейским удалось успокоить мужчину.
 

"Мужчина успокоился и сообщил, что хотел совершить самоубийство по семейным обстоятельствам. Чтобы ситуация в дальнейшем не повторилась, на место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи", - рассказала пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.


Вторая попытка самоубийства произошла в 21:59. Прыгнуть с моста хотел мужчина в возрасте примерно 32 года.
 

"Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с моста, – рассказывает Татьяна Носадчук, – потому что проиграл большую сумму денег на игровых автоматах".


Полицейские и прохожие смогли уговорить мужчину не прыгать с моста.
Тэги: мост, Житомир, самоубийство
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Комментариев: 4
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 15:50:50, Сегодня [Материал]

+долг за комуналку в стране достиг 80 ярдов, давно такого небіло, страна на коленях , весна затянулась, витаминьі закончились, сеток на мосту нет... крепление для сеток есть , можно легко повесить за 2 дня.
Karab
3 Сергей (Karab)   • 15:58:57, Сегодня [Материал]

Как сетка на мосту может помочь избежать суициду? С таким успехом можно посрезать все ветки на деревьях под предлогом того, чтоб не вешались?
Admiral8
2 Papa (Admiral8)   • 15:51:52, Сегодня [Материал]

и еще половина фирм закріто на карантин, денег вообще негде взять...
Stoics
4 Вольдемар (Stoics)   • 16:03:06, Сегодня [Материал]

с сеткой есть момент... страшно представить, сколько малолетних и велоковозрастных дебилов по разным причинам начнут прыгать... и к чему это приведет...
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