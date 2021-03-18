В житомирском парке два человека пытались прыгнуть с моста: отговорили прохожие и полиция

17 марта в Житомире двое людей пытались прыгнуть с пешеходного моста в городском парке культуры и отдыха.
Первый мужчина попытался покончить с жизнью из-за семейных обстоятельств, второй рассказал, что проиграл большую сумму на игровых автоматах, информирует "Суспільне
".
Первая попытка самоубийства произошла в 16:09. Полицейским удалось успокоить мужчину.
"Мужчина успокоился и сообщил, что хотел совершить самоубийство по семейным обстоятельствам. Чтобы ситуация в дальнейшем не повторилась, на место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи", - рассказала пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.
Вторая попытка самоубийства произошла в 21:59. Прыгнуть с моста хотел мужчина в возрасте примерно 32 года.
"Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, прыгнув с моста, – рассказывает Татьяна Носадчук, – потому что проиграл большую сумму денег на игровых автоматах".
Полицейские и прохожие смогли уговорить мужчину не прыгать с моста.