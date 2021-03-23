Заместитель мэра сообщил, на каких улицах города житомиряне увидят новый асфальт

«На этот год мы планируем по текущему ремонту продолжить эту тенденцию и отремонтировать частично улицу Покровскую, от улицы Киевской, перекресток с улицей Леси Украинки, до улицы Сциборского. Там уже определены объекты. Также улица Святослава Рихтера практически полностью вся. Также планируется ремонт улицы Героев Пожарных, где планируется строительство в этом году троллейбусной линии. Также ремонт улицы Жуйко, а именно - мост, если на это будет достаточно средств. И улица Хлебная, от Киевской до улицы Домбровского. Это пять основных улиц с заменой верхнего слоя дорожного покрытия. Также согласно с весенним обследованием, которое пройдет уже в ближайшее время, будут определены участки на центральных улицах, которые не попали в текущий и капитальный ремонты. Они будут отремонтированы средним ремонтом, большими картами. Здесь более 30 улиц. И после весеннего обследования и согласования на профильной комиссии, мы внесем их к текущему ремонту. Что касается капитального ремонта, то в планах на этот год отремонтировать Киевское шоссе (это въезд в город) в софинансировании с областным бюджетом. И на этом пока все, что касается капитальных ремонтов», - рассказывает заместитель городского головы.

«В программе запланировано 60 миллионов, но не были запланированы капитальные ремонты. Сейчас при планировании капитального ремонта нам нужно показать софинансирование по данным объектам. Поэтому мы снимаем пока по текущему ремонту 20 миллионов, закидываем их на софинансирование по капитальному ремонту, на текущей остается 40 миллионов. Объявлены все процедуры, мы их проходим, определяемся с окончательной стоимостью текущего ремонта нашим коммунальным предприятием и подрядными организациями и понимаем, сколько нам не хватает. И тогда уже, или вжимаемся, или выходим на бюджет и говорим: нам нужно столько дофинансировать, чтобы выполнить этот объем работ», - говорит Александр Шевчук.

«Что касается капитального ремонта, который был выполнен в прошлом году, думаю, это всех интересует. На сегодняшний день не принят объект ни по Большой Бердичевской, ни по Киевской, от площади Соборной до Небесной сотни. Эти объекты были в замороженном состоянии в зимний период. Гарантийные письма есть у заказчика работ - облгосадминистрации, о продолжении выполнения работ при наступлении благоприятных погодных условий. После того, как подрядчик закончит работы и будет готов сдавать объект в эксплуатацию, мы будем смотреть на качество исполнения, соответствует ли эта дорога нормам ДБН и другим. Поскольку наше коммунальное предприятие «УАШ» является балансодержателем всех дорог в Житомире, а заказчиком - облгосадминистрация, а работы в софинансировании 50/50, то для города это очень важный вопрос, и мы сделаем все, чтобы эта дорога была в надлежащем состоянии», - рассказывает заместитель городского головы.