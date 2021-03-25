Житомирянин заказал себе смартфон и украл его в почтовом отделении, в котором работал

В Житомире 19-летний работник почтового отделения украл из посылки смартфон, который себе же и заказывал. Взамен продавцу отправил назад пустую коробку.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"24 марта в Житомирское районное управление полиции обратились представители одной из логистических компаний города. Они сообщили, что в их отделении кто-то похитил мобильный телефон из посылки. Оперативники областного центра провели ряд первоочередных мер, в том числе пересмотрели записи камер видеонаблюдения и установили причастного к похищению средства связи. Им оказался 19-летний работник этого же отделения", - отмечают правоохранители.
Как предварительно установлено, парень заказал в интернет-магазине стоимостный мобильный телефон. Через некоторое время отправление пришло на отделение логистической службы, где и работал заказчик. Парень забрал средство связи из посылки, а пустую коробку отправил назад продавцу.
В настоящее время смартфон изъят, а по факту кражи следователи начали досудебное расследование.