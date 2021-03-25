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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 25 » 17:46:59

Житомирянин заказал себе смартфон и украл его в почтовом отделении, в котором работал

Вчера, 17:46:59 993 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин заказал себе смартфон и украл его в почтовом отделении, в котором работал

 В Житомире 19-летний работник почтового отделения украл из посылки смартфон, который себе же и заказывал. Взамен продавцу отправил назад пустую коробку.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"24 марта в Житомирское районное управление полиции обратились представители одной из логистических компаний города. Они сообщили, что в их отделении кто-то похитил мобильный телефон из посылки. Оперативники областного центра провели ряд первоочередных мер, в том числе пересмотрели записи камер видеонаблюдения и установили причастного к похищению средства связи. Им оказался 19-летний работник этого же отделения", - отмечают правоохранители.


Как предварительно установлено, парень заказал в интернет-магазине стоимостный мобильный телефон. Через некоторое время отправление пришло на отделение логистической службы, где и работал заказчик. Парень забрал средство связи из посылки, а пустую коробку отправил назад продавцу.

В настоящее время смартфон изъят, а по факту кражи следователи начали досудебное расследование.
Тэги: почта, кража, смартфон
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:49:52, Вчера [Материал]

ага
у меня на днях посылка с телефоном пропала в сортировке на вокзале
посмотрим как укропочта будет разбирацца с кетайцами....
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