Житомирянин устроился работать на почту, чтобы воровать посылки

"О подозрения в том, что кто-то ворует чужие отправления с почтового отделения, в полицию сообщили сами его работники. Правоохранители провели проверку имеющихся сведений, во время которой была зафиксирована нехватка заказов, которые делали житомиряне через специализированные интернет-сайты продажи товаров из-за рубежа. Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось быстро разобраться в ситуации и разоблачить правонарушителя", - отметили правоохранители.