Житомирянин устроился работать на почту, чтобы воровать посылки

В Житомире на одном из почтовых отделений стали исчезать заграничные посылки с ценными вещами. Полиция провела расследование и выяснила, что вором оказался стажер этого же почтового отделения. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"О подозрения в том, что кто-то ворует чужие отправления с почтового отделения, в полицию сообщили сами его работники. Правоохранители провели проверку имеющихся сведений, во время которой была зафиксирована нехватка заказов, которые делали житомиряне через специализированные интернет-сайты продажи товаров из-за рубежа. Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось быстро разобраться в ситуации и разоблачить правонарушителя", - отметили правоохранители.
Причастным к кражам чужих посылок оказался 44-летний житель Житомира, который находился на стажировке в сортировочном цехе отделения.
"Мужчина ориентировался на вещи, которые можно было быстро перепродать. В ходе первоочередных следственных действий правоохранители изъяли у него часть похищенных пакетов, другие вещи он успел сбыть"
, - добавили в полиции.
По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются штрафом, общественными или исправительными работами, полугодовым арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.