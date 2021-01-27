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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 27 » 09:49:28

Житомирянин устроился работать на почту, чтобы воровать посылки

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Житомирянин устроился работать на почту, чтобы воровать посылки

 В Житомире на одном из почтовых отделений стали исчезать заграничные посылки с ценными вещами. Полиция провела расследование и выяснила, что вором оказался стажер этого же почтового отделения. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"О подозрения в том, что кто-то ворует чужие отправления с почтового отделения, в полицию сообщили сами его работники. Правоохранители провели проверку имеющихся сведений, во время которой была зафиксирована нехватка заказов, которые делали житомиряне через специализированные интернет-сайты продажи товаров из-за рубежа. Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось быстро разобраться в ситуации и разоблачить правонарушителя", - отметили правоохранители.


Причастным к кражам чужих посылок оказался 44-летний житель Житомира, который находился на стажировке в сортировочном цехе отделения.

"Мужчина ориентировался на вещи, которые можно было быстро перепродать. В ходе первоочередных следственных действий правоохранители изъяли у него часть похищенных пакетов, другие вещи он успел сбыть", - добавили в полиции.

По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются штрафом, общественными или исправительными работами, полугодовым арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.
Тэги: кража, почта, Житомир
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