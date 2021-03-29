В Житомирском районе старосте села сообщили о подозрении в избиении оператора СТБ

Житомирская окружная прокуратура расследует факт умышленного избиения представителя телевизионной группы старостой округа. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
Как сообщал "Журнал Житомира", инцидент произошел в феврале 2021 года в помещении сельского совета одного из старостинских округов Олиевской ОТГ Житомирского района. Тогда в сельсовет для получения комментария представителя органа местной власти прибыла телевизионная группа журналистов телеканала СТБ.
"В то время в помещение зашел и староста, который, выразив свое недовольство относительно присутствия журналистов и нежелание предоставлять комментарий ударил видеооператора по лицу", - отмечает прокуратура.
В настоящее время старосте сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по части 2 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Досудебное расследование проводит отдел полиции №1 Житомирского районного управления полиции.