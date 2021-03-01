В Житомирской области глава громады напал на съемочную группу СТБ. ВИДЕО

"Еще по дороге к его месту работы глава реагировал агрессивно и требовал, чтобы оператор прекратил съемку. Когда же мы зашли в сельсовет, ситуация вышла из-под контроля. В момент, когда наша журналистка задавала вопросы о семье Билинских, господин Белый резко опрокинул камеру, после чего поднял руку на пытавшегося успокоить его оператора. Но Петр не учел одного – наша камера все это время продолжала снимать", – рассказал о произошедшем ведущий Сергей Костыра.