В Житомирской области глава громады напал на съемочную группу СТБ. ВИДЕО

В Житомирской области председатель территориальной громады напал на съемочную группу телеканала СТБ. Инцидент произошел в Вильской сельской ОТГ во время съемки нового эпизода программы "Один за всех" о многодетной семье из Житомирщины.
"В программу обратились старшие дети Анна и Володя с просьбой защитить всех детей семьи от насилия. Их мама, 36-летняя Наталья Билинская, воспитывает девятерых детей. 16-летняя Аня и 14-летний Володя – от первого брака, остальные семеро детей, младшей из которых всего 8 месяцев, – от гражданского мужа, с которым сейчас проживает Наталья. Она гордо носит звание матери-героини и не упускает случая воспользоваться своим удостоверением. Но, как оказалось, до идиллии в семье далеко. Ко всем без исключения детям отец семейства применяет настолько жестокие методы воспитания, что старшие опасаются за их жизни. Не разжег печь – отец засовывает голову ребенка в дверцу печи, не выучил таблицу умножения – ставит на колени, мало дров нарубил – бьет обухом топора, а если и вовсе не захотел рубить дрова – бьет головой об стену", – говорится на сайте телеканала.
Чтобы окончательно разобраться в происходящем, команда проекта выехала на Житомирщину и попыталась пообщаться с главой Вильской ОТГ Петром Белым, который лично знает семью Билинских. Однако вместо диалога представитель власти проявил неправомерные действия в адрес съемочной группы.
"Еще по дороге к его месту работы глава реагировал агрессивно и требовал, чтобы оператор прекратил съемку. Когда же мы зашли в сельсовет, ситуация вышла из-под контроля. В момент, когда наша журналистка задавала вопросы о семье Билинских, господин Белый резко опрокинул камеру, после чего поднял руку на пытавшегося успокоить его оператора. Но Петр не учел одного – наша камера все это время продолжала снимать", – рассказал о произошедшем ведущий Сергей Костыра.
Полиция открыла уголовное производство
По факту препятствования журналистской деятельности было открыто уголовное производство и проводятся необходимые следственные действия.
"В с. Ксаверовка журналисты работали над репортажем о многодетной семье, в которой недавно умер ребенок. Ранее уже эта семья попадала в поле зрения СМИ из-за заявлений старших детей о жестоком обращении с ними. 22 февраля в попытке съемочной группы получить в сельском совете комментарий относительно описанных событий произошел конфликт, в ходе которого староста села пытался вытолкнуть оператора за пределы помещения.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Житомирского районного управления полиции. Все обстоятельства соответственно были зафиксированы и по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины", - сообщает ГУ Нацполиции.
Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы сроком до 5 лет.