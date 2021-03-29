Под Житомиром легковушка врезалась в фуру: один человек погиб, еще один – в больнице. ФОТО

«29 марта в 00.13 на линию «102» поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на 158 км трассы Киев-Чоп в селе Березовка: водитель Iveco сообщил, что в его грузовик въехал Skoda Octavia. На месте ДТП было установлено, что, предварительно, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением во время опережения и совершил столкновение с прицепом грузовика. В результате ДТП пассажир легковушки, 1991 г.р., погиб на месте происшествия в карете скорой помощи. Еще один человек, 1997 г.р., возможно водитель, была госпитализирован в больницу», - сообщила пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.