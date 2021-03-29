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Под Житомиром легковушка врезалась в фуру: один человек погиб, еще один – в больнице. ФОТО

Сегодня, 08:51:10 1113 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром легковушка врезалась в фуру: один человек погиб, еще один – в больнице. ФОТО

 Ночью 29 февраля в Житомирском районе легковушка врезалась в грузовик. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, водитель госпитализирован.

Об этом сообщает Житомир.info со ссылкой на патрульную полицию Житомирской области.

Известно, что смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Чоп возле села Березовка.
 

«29 марта в 00.13 на линию «102» поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на 158 км трассы Киев-Чоп в селе Березовка: водитель Iveco сообщил, что в его грузовик въехал Skoda Octavia. На месте ДТП было установлено, что, предварительно, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением во время опережения и совершил столкновение с прицепом грузовика. В результате ДТП пассажир легковушки, 1991 г.р., погиб на месте происшествия в карете скорой помощи. Еще один человек, 1997 г.р., возможно водитель, была госпитализирован в больницу», - сообщила пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.


Патрульные вызвали на место ДТП следственно-оперативную группа Житомирского райуправления полиции и обеспечили охрану места происшествия.





Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомирский район, дтп, Киев-Чоп
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