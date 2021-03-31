В 2021 году по вине пьяных водителей в Житомирской области погибли 5 человек, еще 7 получили травмы

"Как бы уверенно не испытывал себя водитель, который принял алкоголь, но, сев за руль в нетрезвом состоянии, он автоматически становится правонарушителем, - комментирует заместитель начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лисогор. - Поэтому я обращаюсь к гражданам с убедительной просьбой: не рискуйте зря ни своим, ни, тем более, чужим здоровьем и жизнью".