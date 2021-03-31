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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 31 » 13:12:12

В 2021 году по вине пьяных водителей в Житомирской области погибли 5 человек, еще 7 получили травмы

Вчера, 13:25:12 466 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В 2021 году по вине пьяных водителей в Житомирской области погибли 5 человек, еще 7 получили травмы

 В этом году на Житомирщине уже произошло несколько резонансных дорожных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых погибли и получили травмы другие участники движения. По общей статистике правоохранителей, на территории области за 3 месяца 2021 года выявлено и привлечено к административной ответственности 814 водителей за управление в нетрезвом состоянии.

"При участии нетрезвых водителей в текущем году в области произошло 39 дорожно-транспортных происшествия. К счастью, в большинстве случаев обошлось без жертв, автомобили получили лишь механические повреждения", - сообщает полиция Житомирской области.

В тоже время в 6 дорожных происшествиях, к которым причастны водители навеселе, в этом году травмировались 7 человек, еще 5 погибли.
 

"Как бы уверенно не испытывал себя водитель, который принял алкоголь, но, сев за руль в нетрезвом состоянии, он автоматически становится правонарушителем, - комментирует заместитель начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лисогор. - Поэтому я обращаюсь к гражданам с убедительной просьбой: не рискуйте зря ни своим, ни, тем более, чужим здоровьем и жизнью".


Также полицейские напоминают, что с 17 марта в Украине существенно увеличились штрафы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как сообщал "ЖЖ", ночью 22 марта в г. Коростышев водитель легкового Volkswagen с пассажирами на скорости зацепил попутный Chevrolet и неуправляемая машина влетела под грузовик, припаркованный на обочине. В результате происшествия погибли три человека. Один из пассажиров с травмами оказался в больнице. У него по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. По предварительно собранными сведениями, погибшие водитель и пассажиры также употребляли спиртное.

В полночь 29 марта неподалеку с. Березовка Житомирского района в результате столкновения иномарки с грузовиком один человек погиб, еще один получил травмы. Водитель легковушки, 23-летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Тэги: полиция, дтп, пьяный водитель
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