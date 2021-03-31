В 2021 году по вине пьяных водителей в Житомирской области погибли 5 человек, еще 7 получили травмы

В этом году на Житомирщине уже произошло несколько резонансных дорожных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых погибли и получили травмы другие участники движения. По общей статистике правоохранителей, на территории области за 3 месяца 2021 года выявлено и привлечено к административной ответственности 814 водителей за управление в нетрезвом состоянии.
"При участии нетрезвых водителей в текущем году в области произошло 39 дорожно-транспортных происшествия. К счастью, в большинстве случаев обошлось без жертв, автомобили получили лишь механические повреждения"
, - сообщает полиция Житомирской области.
В тоже время в 6 дорожных происшествиях, к которым причастны водители навеселе, в этом году травмировались 7 человек, еще 5 погибли.
"Как бы уверенно не испытывал себя водитель, который принял алкоголь, но, сев за руль в нетрезвом состоянии, он автоматически становится правонарушителем, - комментирует заместитель начальника ГУНП в Житомирской области Артем Лисогор. - Поэтому я обращаюсь к гражданам с убедительной просьбой: не рискуйте зря ни своим, ни, тем более, чужим здоровьем и жизнью".
Также полицейские напоминают, что с 17 марта в Украине существенно увеличились штрафы
за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Как сообщал "ЖЖ
", ночью 22 марта в г. Коростышев водитель легкового Volkswagen с пассажирами на скорости зацепил попутный Chevrolet и неуправляемая машина влетела под грузовик, припаркованный на обочине. В результате происшествия погибли три человека
. Один из пассажиров с травмами оказался в больнице. У него по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. По предварительно собранными сведениями, погибшие водитель и пассажиры также употребляли спиртное.
В полночь 29 марта неподалеку с. Березовка Житомирского района в результате столкновения иномарки с грузовиком один человек погиб, еще один получил травмы. Водитель легковушки, 23-летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения
.