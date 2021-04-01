Полиция провела рейд по маршруткам Житомира: проверяли наличие масок у пассажиров и водителей

В Житомире патрульные совершили рейд по городским маршруткам и пригородным автобусам: проверяли количество пассажиров и наличие у них защитных масок. Под проверку попали и водители.
Об этом "Журналу Житомира
" 1 апреля сообщила патрульная полиция Житомирской области.
"Патрульные полицейские осуществляют контроль за безопасностью дорожного движения во время предоставления услуг по перевозке пассажиров в условиях карантина. Особое внимание инспекторы уделяют контролю за наличием у водителей и пассажиров средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок и количества пассажиров в салоне автобуса. Во время карантина количество пассажиров в салоне должно четко соответствовать количеству мест для сидения", - говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что во время проверки маршруток большинство водителей и пассажиров были в масках.
"Подавляющее большинство водителей соблюдают все карантинные требования и ответственно относятся к безопасности пассажиров. За нарушение правил карантина людей патрульные составляют относительно нарушителей протокол по ст. 44-3 КУоАП"
, - отметили правоохранители.
Напомним, злостным нарушителям карантина будут выносить на месте протоколы
о штрафе в 170 гривен, или постановления о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.
Фото: патрульная полиция