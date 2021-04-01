Полиция провела рейд по маршруткам Житомира: проверяли наличие масок у пассажиров и водителей

"Патрульные полицейские осуществляют контроль за безопасностью дорожного движения во время предоставления услуг по перевозке пассажиров в условиях карантина. Особое внимание инспекторы уделяют контролю за наличием у водителей и пассажиров средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок и количества пассажиров в салоне автобуса. Во время карантина количество пассажиров в салоне должно четко соответствовать количеству мест для сидения", - говорится в сообщении.