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Полиция провела рейд по маршруткам Житомира: проверяли наличие масок у пассажиров и водителей

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Полиция провела рейд по маршруткам Житомира: проверяли наличие масок у пассажиров и водителей

 В Житомире патрульные совершили рейд по городским маршруткам и пригородным автобусам: проверяли количество пассажиров и наличие у них защитных масок. Под проверку попали и водители.

Об этом "Журналу Житомира" 1 апреля сообщила патрульная полиция Житомирской области.
 

"Патрульные полицейские осуществляют контроль за безопасностью дорожного движения во время предоставления услуг по перевозке пассажиров в условиях карантина. Особое внимание инспекторы уделяют контролю за наличием у водителей и пассажиров средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок и количества пассажиров в салоне автобуса. Во время карантина количество пассажиров в салоне должно четко соответствовать количеству мест для сидения", - говорится в сообщении.


В полиции отмечают, что во время проверки маршруток большинство водителей и пассажиров были в масках.

"Подавляющее большинство водителей соблюдают все карантинные требования и ответственно относятся к безопасности пассажиров. За нарушение правил карантина людей патрульные составляют относительно нарушителей протокол по ст. 44-3 КУоАП", - отметили правоохранители.

Напомним, злостным нарушителям карантина будут выносить на месте протоколы о штрафе в 170 гривен, или постановления о штрафе в 17 тысяч, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении.









Фото: патрульная полиция
Тэги: Житомир, маршрутки, полиция, маски
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 16:56:27, Сегодня [Материал]

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