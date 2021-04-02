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В Житомире 5-летняя девочка застряла в карусели: на помощь пришли спасатели. ВИДЕО

Сегодня, 18:04:51 211 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире 5-летняя девочка застряла в карусели: на помощь пришли спасатели. ВИДЕО

 В Житомире 5-летней девочке конструкция карусели зажала ногу. Инцидент произошел 1 апреля во дворе дома на проспекте Мира, 13. Освобождать ребенка приехали спасатели.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
 

"Нога 5-летней девочки попала в щель между каруселью и металлическим пандусом, который находился вплотную. Спасатели с помощью электроножниц увеличили щель и освободили ногу малышки из ловушки", - информирует ГСЧС.


После этого спасатели провели работы по полному демонтажу пандуса, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

По информации спасателей, медицинская помощь девочке не понадобилась. 
 
Видео: Суспільне
Тэги: Житомир, спасатели, ребенок, Карусель
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