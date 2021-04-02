В Житомире 5-летняя девочка застряла в карусели: на помощь пришли спасатели. ВИДЕО

В Житомире 5-летней девочке конструкция карусели зажала ногу. Инцидент произошел 1 апреля во дворе дома на проспекте Мира, 13. Освобождать ребенка приехали спасатели.
Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Управлении Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
"Нога 5-летней девочки попала в щель между каруселью и металлическим пандусом, который находился вплотную. Спасатели с помощью электроножниц увеличили щель и освободили ногу малышки из ловушки", - информирует ГСЧС.
После этого спасатели провели работы по полному демонтажу пандуса, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем.
По информации спасателей, медицинская помощь девочке не понадобилась.