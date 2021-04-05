В Житомире до 30 апреля продлится масштабная уборка улиц, скверов, дворов и берегов водоемов

В Житомире с понедельника, 5 апреля, стартовала весенняя общегородская уборка. Она продлится до 30 апреля. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Сухомлин.
"Провести в Житомирской городской объединенной территориальной громаде с 5 апреля по 30 апреля 2021 года весеннее общегородское благоустройство и санитарную уборку территории громады"
, – говорится в документе
.
В этом же распоряжении мэр утвердил штаб по организации и координации общегородской уборки. Штаб возглавил заместитель городского голова Сергей Кондратюк.
В рамках уборки исполнительным органам власти, предприятиям, учреждениям, организациям, ОСМД, ЖСК, населению, военным частям рекомендуют привести в надлежащее состояние прилегающие улицы, придомовые территории, лесополосы, берега водоемов, цветники, скверы, остановки общественного транспорта, рекламные конструкции.
Также в планах: благоустройство кладбищ, мемориальных мест, братских могил.
КАТП-0628 должно обеспечить на свалке бесплатный прием мусора, собранного во время общегородской уборки.