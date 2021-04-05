Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 06 Апреля 2021    02:39:59
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 5 » 08:31:10

В Житомире до 30 апреля продлится масштабная уборка улиц, скверов, дворов и берегов водоемов

Вчера, 08:38:10 705 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире до 30 апреля продлится масштабная уборка улиц, скверов, дворов и берегов водоемов

 В Житомире с понедельника, 5 апреля, стартовала весенняя общегородская уборка. Она продлится до 30 апреля. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Сергей Сухомлин.

"Провести в Житомирской городской объединенной территориальной громаде с 5 апреля по 30 апреля 2021 года весеннее общегородское благоустройство и санитарную уборку территории громады", – говорится в документе.

В этом же распоряжении мэр утвердил штаб по организации и координации общегородской уборки. Штаб возглавил заместитель городского голова Сергей Кондратюк.

В рамках уборки исполнительным органам власти, предприятиям, учреждениям, организациям, ОСМД, ЖСК, населению, военным частям рекомендуют привести в надлежащее состояние прилегающие улицы, придомовые территории, лесополосы, берега водоемов, цветники, скверы, остановки общественного транспорта, рекламные конструкции.

Также в планах: благоустройство кладбищ, мемориальных мест, братских могил.

КАТП-0628 должно обеспечить на свалке бесплатный прием мусора, собранного во время общегородской уборки.
Тэги: Толока, Житомир, уборка
Новости партнеров
Комментариев: 2
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 10:03:32, Вчера [Материал]

Такими віниками і граблями по асфальту?)))
RaID
2 Сергій (RaID)   • 11:37:52, Вчера [Материал]

Місцеві сучасні нано технології.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus