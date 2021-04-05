На улицах Житомира установят еще 4 табло, которые будут показывать водителям их скорость

В Житомире планируют установить еще 4 информационных табло измерения скорости авто. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на портале Prozorro
.
Сообщается, что тендер на закупку табло объявило коммунальное учреждение "Агентство развития города". Ожидаемая стоимость закупки – 660 тысяч гривен.
Аукцион стартует 12 апреля. Победитель тендера должен поставить информационные табло до 25 мая 2021 года.
Напомним, табло информируют водителей об их скорости и показывают, не пора ли им притормозить.
Первые в Житомире табло измерения скорости были установлены по улице Шевченко
в рамках проекта "TUMI: шлях до школи".