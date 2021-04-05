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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 5 » 09:48:03

На улицах Житомира установят еще 4 табло, которые будут показывать водителям их скорость

Вчера, 09:53:03 1041 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улицах Житомира установят еще 4 табло, которые будут показывать водителям их скорость

 В Житомире планируют установить еще 4 информационных табло измерения скорости авто. Об этом стало известно из тендера, опубликованного на портале Prozorro.

Сообщается, что тендер на закупку табло объявило коммунальное учреждение "Агентство развития города". Ожидаемая стоимость закупки – 660 тысяч гривен.

Аукцион стартует 12 апреля. Победитель тендера должен поставить информационные табло до 25 мая 2021 года.

Напомним, табло информируют водителей об их скорости и показывают, не пора ли им притормозить.

Первые в Житомире табло измерения скорости были установлены по улице Шевченко в рамках проекта "TUMI: шлях до школи".

Тэги: табло, скорость, тендер, Житомир
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:15:29, Вчера [Материал]

любят рагули яркие мигающие фенечки...
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