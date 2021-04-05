С мая житомирянам будут начислять плату за полив приусадебных участков: 256 грн за сотку

С 1 мая по 30 сентября жителям частного сектора Житомира будут начислять плату за полив приусадебных участков. Правда, это касается только тех житомирян, кто не имеет счетчиков водоснабжения.
Об этом напоминает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
"Согласно действующему законодательству, начисления за воду будет осуществляться независимо от того, высажено на приусадебном участке что-то, или нет. Именно поэтому установка счетчика позволит быть рациональным и ответственным потребителем как в экономическом, так и в экологическом аспекте. Ведь абонентам, у которых установлены приборы учета используемой воды для поливов приусадебных участков, начисления платы осуществляется в соответствии с показателями счетчиков"
, - отмечает водоканал.
За полив 1 сотки
приусадебного участка абоненты будут платить 256,01 грн в месяц
. Соответственно, за участок размером 5 соток потребителям придется платить 1280 грн ежемесячно.