Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Криминал. Предприятие 1,5 года незаконно добывало на Житомирщине лабрадорит: убытки более 16 млн грн - 6 Апреля 2021