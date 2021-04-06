Предприятие 1,5 года незаконно добывало на Житомирщине лабрадорит: убытки более 16 млн грн

В Житомирской области частное предприятие 1,5 незаконно добывало лабрадорит. Окружающей среде нанесен ущерб на более чем 16 млн грн. Прокуратура заявила иск о возмещении средств.
По информации
"Хозяйственным судом Житомирской области по делу открыто производство. Установлено, что частное общество, которое занимается добычей гранита с месторождения на территории Черняховского района, нарушило требования действующего законодательства. В частности, несмотря на то, что действие специального разрешения на пользование недрами было приостановлено, предприятие продолжило самовольно добывать камень лабрадорит на земельном участке площадью 3,32 га", - сообщает ведомство.
областной прокуратуры, с февраля 2018-го по сентябрь 2019 года общество незаконно добыло 5,7 тыс. куб. м лабрадорита. В результате противоправных действий нанесен ущерб на сумму 16,8 млн грн.
"Коростышевской окружной прокуратурой в интересах государства и территориальной громады подан в суд иск о взыскании с общества с ограниченной ответственностью причиненного окружающей среде вреда"
, - добавили в прокуратуре.
Напомним, бывшему депутату Коростышевского районного совета сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых
общегосударственного значения.