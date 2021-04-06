На стадионе «Полесье» спортсмены не могут проводить вечерние тренировки: нет освещения дорожек

"О проблемных вопросах относительно реконструкции центрального стадиона "Полесье" присутствующих информировала директор Житомирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Надежда Дмуховская. Она отметила, что почти все недостатки, на которые обращало внимание учреждение, включены в корректировку проекта реконструкции западной трибуны, кроме освещения беговых дорожек, что в свою очередь делает невозможным тренировки спортсменов в вечернее время и проведение чемпионатов", - говорится на сайте облсовета .

"Только недавно мы открыли новый стадион и подытожили, что эпопея строительства почти завершена, как сегодня оказывается, что недостатков еще очень много. Депутаты приняли принципиальную позицию: будем исследовать, что там не достроено и не доработано. Будем требовать от подрядчиков и заказчиков доработать это и сдать в соответствии с проектом, потому что столько времени и сил и средств уже на него потрачено, что это требует, чтобы там все было сделано идеально", - отметил председатель комиссии Сергей Крамаренко.