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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Апрель » 6 » 16:50:34

На стадионе «Полесье» спортсмены не могут проводить вечерние тренировки: нет освещения дорожек

Вчера, 17:21:34 678 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На стадионе «Полесье» спортсмены не могут проводить вечерние тренировки: нет освещения дорожек

 На житомирском стадионе "Полесье", который недавно открыли после многолетней реконструкции, отсутствует освещение беговых дорожек. Это делает невозможным тренировки легкоатлетов в вечернее время.

Об этом говорили 6 апреля на заседании постоянной депутатской комиссии областного совета по вопросам коммунальной собственности и имущественных отношений.
 

"О проблемных вопросах относительно реконструкции центрального стадиона "Полесье" присутствующих информировала директор Житомирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Надежда Дмуховская. Она отметила, что почти все недостатки, на которые обращало внимание учреждение, включены в корректировку проекта реконструкции западной трибуны, кроме освещения беговых дорожек, что в свою очередь делает невозможным тренировки спортсменов в вечернее время и проведение чемпионатов", - говорится на сайте облсовета.


Сейчас готовятся документы о передаче на баланс школы объектов первой очереди строительства: северная трибуна, футбольное поле и благоустройство.

По словам Надежды Дмуховской, в проект не было включено освещение беговых дорожек и Департамент регионального развития ОГА поручил его разработку именно школе, что по мнению депутатов недопустимо, ведь этим должен заниматься заказчик.
 

"Только недавно мы открыли новый стадион и подытожили, что эпопея строительства почти завершена, как сегодня оказывается, что недостатков еще очень много. Депутаты приняли принципиальную позицию: будем исследовать, что там не достроено и не доработано. Будем требовать от подрядчиков и заказчиков доработать это и сдать в соответствии с проектом, потому что столько времени и сил и средств уже на него потрачено, что это требует, чтобы там все было сделано идеально", - отметил председатель комиссии Сергей Крамаренко. 

 

Предыстория


Реконструкция центрального стадиона «Полесье» продолжалась 15 лет. В конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции.

Реконструкция пережила восемь председателей Житомирской облгосадминистрации, Виталий Бунечко – девятый. Общая стоимость работ на стадионе составляет 167 млн грн. 

ФК «Полесье» уже сыграл на обновленном стадионе первый официальный матч.
Тэги: стадион полесье, освещение, Житомир, легкая атлетика, облсовет
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Комментариев: 2
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 21:42:44, Вчера [Материал]

да говно-вопрос! 10 миллионов грн - и будет вам освещение!
P.S. Если что - готов "осветить" за 6 миллионов грн)))
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 00:41:57, Сегодня [Материал]

Сколько там сот лямов втюхали в херню без освещения? Что на очереди всплывет, что не сделано и нужно делать, и опять выделять миллионы и миллионы? А мы все на Свинарчуков пальцем тыкаем. Та таких как они, по всей стране тьма. Неважна фамилия - нутро одно и то же.
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