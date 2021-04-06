На стадионе «Полесье» спортсмены не могут проводить вечерние тренировки: нет освещения дорожек

На житомирском стадионе "Полесье", который недавно открыли после многолетней реконструкции, отсутствует освещение беговых дорожек. Это делает невозможным тренировки легкоатлетов в вечернее время.
Об этом говорили 6 апреля на заседании постоянной депутатской комиссии областного совета по вопросам коммунальной собственности и имущественных отношений.
"О проблемных вопросах относительно реконструкции центрального стадиона "Полесье" присутствующих информировала директор Житомирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Надежда Дмуховская. Она отметила, что почти все недостатки, на которые обращало внимание учреждение, включены в корректировку проекта реконструкции западной трибуны, кроме освещения беговых дорожек, что в свою очередь делает невозможным тренировки спортсменов в вечернее время и проведение чемпионатов", - говорится на сайте облсовета.
Сейчас готовятся документы о передаче на баланс школы объектов первой очереди строительства: северная трибуна, футбольное поле и благоустройство.
По словам Надежды Дмуховской, в проект не было включено освещение беговых дорожек и Департамент регионального развития ОГА поручил его разработку именно школе, что по мнению депутатов недопустимо, ведь этим должен заниматься заказчик.
"Только недавно мы открыли новый стадион и подытожили, что эпопея строительства почти завершена, как сегодня оказывается, что недостатков еще очень много. Депутаты приняли принципиальную позицию: будем исследовать, что там не достроено и не доработано. Будем требовать от подрядчиков и заказчиков доработать это и сдать в соответствии с проектом, потому что столько времени и сил и средств уже на него потрачено, что это требует, чтобы там все было сделано идеально", - отметил председатель комиссии Сергей Крамаренко.
Предыстория
Реконструкция центрального стадиона «Полесье» продолжалась 15 лет. В конце декабря 2020 года завершили первую очередь реконструкции
.
Реконструкция пережила восемь председателей Житомирской облгосадминистрации, Виталий Бунечко – девятый
. Общая стоимость работ на стадионе составляет 167 млн грн.
ФК «Полесье» уже сыграл на обновленном стадионе первый официальный матч
.